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Haberler Fotohaber Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:37

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2023 ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri'nin merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere KPSS94 şartlı toplam 50 sözleşmeli destek personeli alınacak. Şoför, temizlik ve servis hizmetleri, elektrik, ısı sistemleri ve sıhhi tesisat, asansör, boya/badana işlerinde çalışacak personel alımı yakında başlayacak. Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri yayımlandı. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihi ve meslek dağılımı gündemdeki yerini almış durumda. 18 Temmuz 2023 Resmi Gazete'de Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında 50 sözleşmeli personel alacağına dair ilan yayımlandı. KPSS şartlı olan ilanın her meslek grubu için özel şartları da yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

18 Temmuz 2023 Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli destek personeli alınacak.

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Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

(3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak

(Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).

(4) 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSSP94 puan türüne göre yapılacaktır) ve KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

(7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)

(8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

(9) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir).

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

(10) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir).

(11) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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