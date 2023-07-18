Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2023: Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman, branş dağılımı nasıl?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2023 ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dışişleri'nin merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere KPSS94 şartlı toplam 50 sözleşmeli destek personeli alınacak. Şoför, temizlik ve servis hizmetleri, elektrik, ısı sistemleri ve sıhhi tesisat, asansör, boya/badana işlerinde çalışacak personel alımı yakında başlayacak. Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri yayımlandı. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar