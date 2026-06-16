Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

MUHARREM AYI İLK GECESİ VE GÜNLERİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Muharrem ayı, Peygamberimiz tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiş ve bu ayda tutulan oruçların ramazan ayından sonraki en faziletli oruçlar olduğu müjdelenmiştir. Bu mübarek dönemin ilk günlerinde şu ibadetlerin yapılması tavsiye edilmektedir:

Hicri Yılbaşı Duası: Muharrem ayının ilk gecesinde ve ilk gününde geçmiş yılın günahlarının affı, yeni yılın ise hayırlar getirmesi için özel dualar edilir.