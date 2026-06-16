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Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:56
Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?
İslam dünyası için milat kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri Yılbaşı için 2026 takvimi belli oldu. Böylece Diyanet tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Muharrem ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek bu önemli güne dair detaylar netleşti. Müslüman alemi için "Hicri yılbaşında neler yapılır?" sorusu ön plana çıktı.