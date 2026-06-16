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Giriş Tarihi: 16.06.2026 12:56

Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

İslam dünyası için milat kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan Hicri Yılbaşı için 2026 takvimi belli oldu. Böylece Diyanet tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda Muharrem ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek bu önemli güne dair detaylar netleşti. Müslüman alemi için "Hicri yılbaşında neler yapılır?" sorusu ön plana çıktı.

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Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Dini Günler takvimi ile bu yılki Hicri Yılbaşı tarihi hakkındaki bilgiler netleşti. Müslümanlar, yeni hicri yılın başlangıcını temsil eden bu anlamlı gün için araştırmalarını hızlandırdı.

Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Hicri Yılbaşı, 16 Haziran 2026 Salı bugün itibarıyla idrak edilecek.

Muharrem ayının başlangıcını simgeleyen bu önemli gün, İslam dünyasında hicri takvimin yeni yılının ilk günü olarak kabul ediliyor. Manevi anlamı büyük olan Hicri Yılbaşı, Müslümanlar tarafından dua, ibadet ve tefekkürle karşılanırken; yeni yılın huzur, bereket ve hayırlara vesile olması temenni ediliyor.

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Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

MUHARREM AYI İLK GECESİ VE GÜNLERİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Muharrem ayı, Peygamberimiz tarafından "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilmiş ve bu ayda tutulan oruçların ramazan ayından sonraki en faziletli oruçlar olduğu müjdelenmiştir. Bu mübarek dönemin ilk günlerinde şu ibadetlerin yapılması tavsiye edilmektedir:

Hicri Yılbaşı Duası: Muharrem ayının ilk gecesinde ve ilk gününde geçmiş yılın günahlarının affı, yeni yılın ise hayırlar getirmesi için özel dualar edilir.

Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

HİCRİ YILBAŞI DUASI

Elhamdülillâhi Rabbilâlemîn. Vessâlatü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîm. El-hayyül kerîm. El-hannânül mennân ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel'ısmete minesseytânirracîm. Vel'avne alâ hâzihinnefsil'emmâreti bissûi vel-iştigâle bimâ yukarribunî ileyke yâ zel'celâli vel'ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

Anlamı: Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah-ü Teala'ya mahsustur. Salat ve selam bizim efendimiz olan Muhammed (SAV)'in alinin ashabinin ve cümlesinin üzerine olsun. Kendinden evvel hiçbir varlik olmayan. Varligi, Hayati, Kullarina Keremi Ziyade-merhameti, nimetleri, bagislamasi sonsuz ve devamli olan yalniz sensin Allah'im. Iste bu yeni yildir ki: Bu yil boyunca huzurundan kovulmus seytandan korumani ve daima kötülügü emreden nefsime galib olmam için yardimini ve beni sana yaklastiran islerle mesgul olmami senden dilerim ey Celal ve ıkram sahibi Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi rahmetinle Allah'ü Teala efendimiz ve Nebimiz olan Muhammed (s.a.v)'e, aline, ashabina, ehli beytine ve cümlesine salat ve selam etsin.

Diyanet 2026 Hicri Yılbaşı Takvimi | Hicri Yılbaşı ne zaman, hani gün başlayacak?

MUHARREM ORUCU

Muharrem ayının ilk günü başta olmak üzere, bu ay genelinde imkan dahilinde oruç tutulması çok faziletlidir.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Ramazan orucu dışında en fazîletli oruç, Allâh'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd)." (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmu'l-leyl, 6)

Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem Muharrem'in 9-10 veya 10-11'inci günlerinde Aşûre orucu tutardı. (Bkz. Buhârî, Savm 47, 69, Enbiyâ 24; Müslim, Sıyâm, 113-133; Tirmizî, Savm, 48; Ahmed, I, 241.)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#DİYANET

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