Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
10:45
SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son dakika 2023 kurban vekalet ücretlerini açıkladı. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda kurban vekalet ücreti yurt içi ve yurt dışı belli olurken dini görevini yerine getirmeyi arzulayan milyonlarca vatandaş detayları sorgulamaya başladı. Vekaletin dinen geçerli olabilmesi için vekil ile müvekkil arasında vekalet şartlarının tam anlamıyla uygulanması gerekir. Peki, Kurban Bayramı vekalet ücreti ne kadar 2023? Diyanet Kurban vekaleti bedelini yurt içi ve yurt dışı ne kadar, kaç TL olarak açıkladı? İşte, merak edilenler…