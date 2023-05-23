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Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:45

SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son dakika 2023 kurban vekalet ücretlerini açıkladı. 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nda kurban vekalet ücreti yurt içi ve yurt dışı belli olurken dini görevini yerine getirmeyi arzulayan milyonlarca vatandaş detayları sorgulamaya başladı. Vekaletin dinen geçerli olabilmesi için vekil ile müvekkil arasında vekalet şartlarının tam anlamıyla uygulanması gerekir. Peki, Kurban Bayramı vekalet ücreti ne kadar 2023? Diyanet Kurban vekaleti bedelini yurt içi ve yurt dışı ne kadar, kaç TL olarak açıkladı? İşte, merak edilenler…

SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

Vekaletle kurban kesim ücreti belli oldu! Diyanet İşeri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yurt içi ve yurt dışı kurban vekaletle kesim ücretleri hakkında sok dakika açıklamasında bulundu. Kurban vekaleti için vekil ile müvekkilin fiziki olarak yan yana gelme zorunluluğunun olamadığını açıklayan Erbaş, sözlü veya yazılı olarak olduğu gibi telefon, faks, internet gibi iletişim araçları ile de vekalet verilebileceğini açıkladı. Peki, Kurban kesme vekalet ücreti 2023 ne kadar, kaç TL? İşte, Diyanet açıklaması ile Kurban vekalet ücreti yurt içi ve yurt dışı.

SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Başkan Erbaş resmi sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklamada bulundu;

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz."

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SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliği olmayan kişiler, kurbanlığın kendi adlarına başkaları tarafından kesilmesi için vekalet verir. Bu duruma kurban vekaleti denilmektedir. Kurban vekaleti verildiği zaman kişi kurbanı kendisi kesmediği gibi kesim esnasında kurban alanında olma zorunluluğu da bulunmaz. Ayrıca kurbanını doğrudan hayır kurumlarına bağışlamak isteyen vatandaşlar çeşitli kurumlara da vekalet verebilmektedir.

SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Mali ibadetlerde vekalet caizdir. Bu nedenle çeşitli sebeplerle kurbanını kendisi kesemeyenler kendisi adına başkasına kestirebilir. Kurban vekaleti yazılı ya da sözlü olarak verilebildiği gibi internet üzerinden, telefonla ya da faks ve benzeri iletişim araçlarıyla da sağlanabilir.

Kurban vekaleti, kesim sırasında hayvanın yanında bulunan kişilerce şifahi olarak verilebilir. Fakat kurbanın sahibi yahut hissedarı kesim sırasında orada bulunmayabilir. Bu durumda vekalet veren kurban sahibi telefon veya internet, WhatsApp gibi araçlarla bu vekaleti kurban kesimine yetkinliği olan ve fiilen kesimi gerçekleştirecek kimseye verebilir.

SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

KURBAN VEKALETİ VERİRKEN NE DENİR?

Vekalet veren kişinin hayvanı kestireceği kişiye "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim" demesi ve kalben niyet etmesi gerekmektedir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.

KURBAN VEKALETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban vekaleti verilecek kişinin öncelikle Müslüman olması gerekmektedir. Daha sonra hayvan kesme yetkinliğine sahip olması aranır. Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hem de vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.

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