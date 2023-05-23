SON DAKİKA DİYANET açıkladı: Kurban Vekalet ücreti 2023! Bu sene vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar, kaç TL? Yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim ücretleri 2023!

2023 YILI KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 , yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Başkan Erbaş resmi sosyal medya hesabından şu şekilde bir açıklamada bulundu;

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz."