Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:57

Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Diyarbakır bayram namazı saati sorgulanıyor. Müslümanlar için büyük önem ifade eden, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek için önemli olan bugünün heyecanı haftalar önce başlamıştı. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin ardından Diyarbakır'da ikamet eden binlerce kişi "Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yılın ikinci bayramında bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü icra edilecek. Hz. İbrahim'den beri süre gelen kurban ibadeti yerine getirilecek. Dört gün sürecek bu bayramda ilk gün kılınan bayram namazının faziletleri oldukça büyük. Peki, Diyanet ile Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, yanıtı…

Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Diyarbakır bayram namazı saati sorgulanıyor. Bu yılın ikinci bayramı 28 Haziran Çarşamba günü eda ediliyor. Hz. İbrahim' den beri süre gelen kurban ibadeti için bu yıl da hazırlıklar haftalar öncesinden başladı. Sabahın erken saatlerinde camiler dolacak, eller semaya kalkacak. Bu noktada Diyarbakırlılar "Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kalınacak? "sorusuna yanıt arıyor. Bayram namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta? İşte, yanıtı…

Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?

DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Malatya'da saat 05:33'de kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

SON DAKİKA