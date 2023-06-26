Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:57
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
11:57
Diyarbakır bayram namazı saati 2023: Diyanet ile Diyarbakır Kurban Bayram namazı saat kaçta?
Diyarbakır bayram namazı saati sorgulanıyor. Müslümanlar için büyük önem ifade eden, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek için önemli olan bugünün heyecanı haftalar önce başlamıştı. Diyanet ile belirlenen bayram namazı saatlerinin ardından Diyarbakır'da ikamet eden binlerce kişi "Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu yılın ikinci bayramında bayram namazı 28 Haziran Çarşamba günü icra edilecek. Hz. İbrahim'den beri süre gelen kurban ibadeti yerine getirilecek. Dört gün sürecek bu bayramda ilk gün kılınan bayram namazının faziletleri oldukça büyük. Peki, Diyanet ile Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte, yanıtı…