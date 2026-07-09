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Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:46

DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

Çevre kirliliğini önlemek ve sıfır atık vizyonunu hayata geçirmek amacıyla yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması kamuoyunun gündeminde yer alamaya devam ediyor. DOA sistemi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Türkiye'de 81 ilde uygulanmaya başladı. Peki "DOA uygulaması nedir, depozito iade noktaları nerede var, ücreti ne kadar ve biriken paralar nasıl çekilir?" İşte detaylar...

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DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

Türkiye genelinde Sıfır Atık Hareketi kapsamında çevre kirliliğini en aza indirmek için 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar sistemi uygulanmaya başladı. Doğaya katkı sağlarken aynı zamanda bireysel bütçeyi de destekleyen bu akıllı çevre hareketi, "DOA Mobil Uygulaması" ile tamamen dijital bir cüzdan mekanizması üzerinden yönetiliyor. Ambalaj atıklarını kazanca dönüştüren DOA geri dönüşüm uygulaması ile "Al, kullan, dönüştür" dönemi başlamış oldu.

DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

DOA GERİ DÖNÜŞÜM ÜCRETİ NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje ile tüketiciler, üzerinde "DOA" logosu bulunan her bir plastik, cam veya alüminyum içecek ambalajını sisteme teslim ettiğinde anında 1 TL kazanç elde edecek.

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DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

DOA DEPOZİTO İADE MAKİNELERİ NEREDE VAR?

Vatandaşların boş şişeleri teslim edebileceği alanlar sadece sokaklardaki makinelerle sınırlı kalmayacak. Depozitolu içecek satışı yapan süpermarketler, bakkallar, büfeler, alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, üniversiteler ve hastaneler de birer iade noktası olarak hizmet verecek.

Kendisine en yakın teslim merkezini öğrenmek isteyenler, DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" harita özelliğini kullanabilecek veya resmi internet sitesi üzerinden il ve ilçe seçerek sorgulama yapabilecek.

DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

KAZANILAN DEPOZİTO ÜCRETLERİ NASIL ALINIR?

Makinelere veya iade noktalarına teslim edilen ambalajlardan elde edilen gelirler tamamen dijital bir cüzdan altyapısıyla yönetiliyor. Vatandaşlar biriken bakiyelerini üç farklı yöntemle özgürce değerlendirebilecek:

Doğrudan Banka Hesabına Transfer: Uygulama üzerinden biriken paralar kişisel IBAN numarasına anında havale edilebiliyor.

ATM'den Kartsız Nakit Çekim: Anlaşmalı bankaların ATM'lerinden hiçbir banka kartına ihtiyaç duymadan, kartsız işlemler menüsü vasıtasıyla nakit para çekilebiliyor.

Alışverişte Harcama: Dijital cüzdandaki bakiye, sisteme dahil olan anlaşmalı zincir marketler, süpermarketler ve bakkallarda günlük mutfak alışverişlerinde doğrudan nakit yerine kullanılabiliyor.

DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

HANGİ ŞİŞELER SİSTEME DAHİL OLACAK?

Pek çok yeniliği içeren DOA sistemi tüm atık ve ambalajlar için geçerli olmayacak. 1 TL'lik teşvik ödemesi için şişe ambalajının üzerinde mutlaka resmi "DOA" logosu bulunması gerekiyor. Plastik (PET), cam şişe veya alüminyum içecek kutusu sisteme dahil olacak. İçecek ambalajının hacminin en az 0,10 litre ile en fazla 3 litre arasında bulunması, getirilen ambalajların boş, temiz ve fiziksel olarak zarar görmemiş (ezilmemiş) olması şartlar arasında.

Öte yandan 3 litreden büyük olan PET ve cam şişelerle beraber süt ürünleri ambalajları, karton içecek kutuları (tetrapak) sisteme dahil edilmeyecek.

DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

DOA UYGULAMASINI İNDİRİN

1 TL'lik ödemeyi alabilmek için öncelikle telefonunuza DOA uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra üyelik işlemleri için istenilen bilgileri doldurmalısınız. Uygulamayı indirmenizin ardından sizden istenilen telefon numaranızı uygulamaya girmelisiniz. Gelen kodu sisteme ekledikten sonra kişisel bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor.

Şartlara uyan ambalajı makinenin besleme haznesine bırakmadan önce telefonunuza indirdiğiniz uygulamadan İade İşlemi" seçeneğine tıklayın. Karekodu iade makinesindeki okuyucuya taratın. İşleminiz bittiğinde toplam tutar dijital cüzdanınıza yansıyacaktır.

DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

BAKAN KURUM AÇIKLADI: DOA UYGULAMASI HIZLA BÜYÜYOR

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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