DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?

HANGİ ŞİŞELER SİSTEME DAHİL OLACAK?

Pek çok yeniliği içeren DOA sistemi tüm atık ve ambalajlar için geçerli olmayacak. 1 TL'lik teşvik ödemesi için şişe ambalajının üzerinde mutlaka resmi "DOA" logosu bulunması gerekiyor. Plastik (PET), cam şişe veya alüminyum içecek kutusu sisteme dahil olacak. İçecek ambalajının hacminin en az 0,10 litre ile en fazla 3 litre arasında bulunması, getirilen ambalajların boş, temiz ve fiziksel olarak zarar görmemiş (ezilmemiş) olması şartlar arasında.

Öte yandan 3 litreden büyük olan PET ve cam şişelerle beraber süt ürünleri ambalajları, karton içecek kutuları (tetrapak) sisteme dahil edilmeyecek.