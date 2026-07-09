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DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 14:46
DOA İade Noktaları | DOA iade makinesi nerelerde var, nasıl kullanılır, ne kadar ücret veriliyor?
Çevre kirliliğini önlemek ve sıfır atık vizyonunu hayata geçirmek amacıyla yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar uygulaması kamuoyunun gündeminde yer alamaya devam ediyor. DOA sistemi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Türkiye'de 81 ilde uygulanmaya başladı. Peki "DOA uygulaması nedir, depozito iade noktaları nerede var, ücreti ne kadar ve biriken paralar nasıl çekilir?" İşte detaylar...