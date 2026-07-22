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DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:22
DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?
Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nde yüksek miktarda ambalaj teslim etmek isteyen vatandaşlar için yeni bir iade kanalı oluşturuldu. Düzenleme, DOA iade ücreti ile makinelerdeki ödemenin değişip değişmediği sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?