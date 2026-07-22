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Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:22

DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?

Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nde yüksek miktarda ambalaj teslim etmek isteyen vatandaşlar için yeni bir iade kanalı oluşturuldu. Düzenleme, DOA iade ücreti ile makinelerdeki ödemenin değişip değişmediği sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?

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DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?

DOA logolu içecek ambalajlarını yüksek sayıda biriktirenler, iadelerini yeni merkezlere toplu olarak teslim edebilecek. Bu merkezlerde geçerli olacak DOA iade ücreti ile makinelerde uygulanan DOA iade ücreti birbirinden farklı olacak.

DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?

DOA İADE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Sayma ve Doğrulama Merkezleri üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde, vatandaşlara DOA logolu her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli ödenecek. Yeni uygulama, yüksek miktarda içecek ambalajı biriktiren kişilerin iadelerini tek noktadan teslim edebilmesini sağlayacak.

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DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?

DOA İADE ÜCRETİ 1 TL'DEN 50 KURUŞA MI DÜŞTÜ?

DOA sisteminde bütün ambalajlar için uygulanan teşvik bedeli değişmedi. 50 kuruşluk yeni tarife yalnızca Sayma ve Doğrulama Merkezlerine yapılan bireysel toplu iadeleri kapsıyor.

Depozito iade makinelerinde ise vatandaşlar, günlük 200 ambalaj sınırına kadar iadelerini ambalaj başına 1 TL teşvik bedeliyle yapmaya devam edebilecek.

DOA sisteminde yeni dönem: Toplu ambalaj iadesinde DOA iade ücreti ne kadar oldu?

SAYMA VE DOĞRULAMA MERKEZLERİ NEDİR?

Sayma ve Doğrulama Merkezleri, yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşların toplu iade yapabilmesi amacıyla oluşturuldu. Merkezlerin, depozito iade makinelerinde yoğunluk oluşmasını önlemesi ve fazla sayıdaki ambalajların daha hızlı teslim alınmasını sağlaması hedefleniyor..

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