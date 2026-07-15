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Giriş Tarihi: 15.07.2026 19:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 19:11

Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

Star TV'nin her hafta çarşamba günleri takip edilen dizisinde bu hafta sular durulmuyor. Doğanın Kanunu 6. bölüm izle ekranı, izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Doğa ve Yaman arasındaki dengelerin tamamen değiştiği yeni bölüme dair tüm detaylar gündemde.

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Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

Yapımda Keçilik Çiftliği bu hafta büyük bir kaosun eşiğine sürükleniyor. Yönetimi eline alan Doğa'nın modern hamleleri kasaba halkıyla karşı karşıya gelmesine yol açarken, Yaman'ın büyük sırrı düşman cephesine sızıyor. Doğanın Kanunu 6. bölüm izle ekranı başında yerler alındı.

Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

DOĞANIN KANUNU 6. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen Doğanın Kanunu yeni bölüm yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Doğa, Yaman'ın kendisine duyduğu öfkenin nedenini öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurmaya karar verir. Çiftlik yönetiminin üç günlüğüne kendisinde olması, Doğa'ya hem Yaman'la arasındaki gerilimi yumuşatma hem de çiftlikte kendi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunar. Ancak sahili değerlendirme planı, kasabanın değerleriyle modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerilim yaratır.

Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

Mert, çiftlik arazisiyle ilgili planlarını sürdürürken Nesrin de Saffet'e ait hisseleri satmak için harekete geçer. Burak ile Vera arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Hulusi ve Perihan'ın yarım kalan aşkı da yeniden gündeme gelir.

Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

Keçilik Çiftliği'nde herkes kendi hesabının peşinden giderken, Yaman'ın Doğa'nın can düşmanı Müge'yle paylaşacağı sır, dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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