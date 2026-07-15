Doğanın Kanunu 6. bölüm izle: Star TV ile Doğanın Kanunu son bölüm izle

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Doğa, Yaman'ın kendisine duyduğu öfkenin nedenini öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurmaya karar verir. Çiftlik yönetiminin üç günlüğüne kendisinde olması, Doğa'ya hem Yaman'la arasındaki gerilimi yumuşatma hem de çiftlikte kendi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunar. Ancak sahili değerlendirme planı, kasabanın değerleriyle modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerilim yaratır.