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Giriş Tarihi: 16.07.2026 00:21

Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: "Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!"

Star TV'nin her çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşan yapımı Doğanın Kanunu, bu hafta da heyecan dolu anlarla geride kaldı. Son bölümün hemen ardından dizinin hayranları arama motorlarında Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Keçilik Çiftliği'ndeki büyük sırların açığa çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, yeni bölüme dair ilk ipuçları takip ediliyor.

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Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!

Yaman ve Doğa arasındaki gerilimin boyut değiştirdiği son bölüm gündemde. Müge ile paylaşılan sırrın ardından Keçilik Çiftliği'nde kartlar yeniden dağıtılırken, izleyiciler heyecanla Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı için ekran başında.

Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!

DOĞANIN KANUNU 6. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen Doğanın Kanunu yeni bölüm yayımlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!

DOĞANIN KANUNU 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ile takip edilen Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=pffpzEOca6E

Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!

DOĞANIN KANUNU YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Doğa, Yaman'ın kendisine duyduğu öfkenin nedenini öğrenince onunla çatışmak yerine empati kurmaya karar verir. Çiftlik yönetiminin üç günlüğüne kendisinde olması, Doğa'ya hem Yaman'la arasındaki gerilimi yumuşatma hem de çiftlikte kendi fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunar. Ancak sahili değerlendirme planı, kasabanın değerleriyle modern işletme anlayışı arasında yeni bir gerilim yaratır.

Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!

Mert, çiftlik arazisiyle ilgili planlarını sürdürürken Nesrin de Saffet'e ait hisseleri satmak için harekete geçer. Burak ile Vera arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Hulusi ve Perihan'ın yarım kalan aşkı da yeniden gündeme gelir.

Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!

Keçilik Çiftliği'nde herkes kendi hesabının peşinden giderken, Yaman'ın Doğa'nın can düşmanı Müge'yle paylaşacağı sır, dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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