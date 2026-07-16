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Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: "Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!"
Giriş Tarihi: 16.07.2026 00:21
Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı izle: "Benimle Bir Meselen Olduğu Kabak Gibi Ortada!"
Star TV'nin her çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşan yapımı Doğanın Kanunu, bu hafta da heyecan dolu anlarla geride kaldı. Son bölümün hemen ardından dizinin hayranları arama motorlarında Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Keçilik Çiftliği'ndeki büyük sırların açığa çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken, yeni bölüme dair ilk ipuçları takip ediliyor.