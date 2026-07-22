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Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:22

Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 7.bölüm izle...

Her hafta Çarşamba günü Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu dizisi, bu akşam 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Yaman ve Doğa karakterlerinin tehlike altındaki durumu dikkat çekiyor. "Doğanın Kanunu 7. bölüm izle, son bölüm tek parça izle" araması yapan televizyon izleyicileri için gerekli bilgiler açıklandı.

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Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 7.bölüm izle...

Doğanın Kanunu dizisi, bu akşam 7. bölümüyle yayınlanıyor. Dizi, geçmişteki trajik bir kazanın ardından yolları organik tarım çiftliğinde yeniden kesişen Yaman ile Doğa'nın hikayesini merkezine alıyor. Böylece bu hikayenin gidişatını merak eden dizi severler için "Doğanın Kanunu 7. bölüm izle ekranı" ön plana çıktı.

Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 7.bölüm izle...

DOĞANIN KANUNU 7.BÖLÜM İZLE

Doğanın Kanunu, 7.bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'de yayınlanan diziyi aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 7.bölüm izle...

DOĞANIN KANUNU 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gizlediği geçmişinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Yaman, Doğa ile profesyonel ve mesafeli kalma şartıyla çiftliğe geri döner. Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa'nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır.

Perihan ile Hulusi'nin yıllar sonra yeniden alevlenen aşkı dikkat çekerken, çete Doğa'yı bayıltarak kaçırır. Durumu fark eden Yaman, botla denize açılıp yata baskın düzenler. Hulusi'ye fidye mesajının ulaştığı sırada ise Yaman ve Doğa, yatta hayatlarını tehdit eden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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