Doğu Demirkol kimdir? Oyunculuğu ve komedyenliği ile gündemde! Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli güldürü videoları hazırlayan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Sonrasında Old City Comedy Club adlı mekânda stand-up gösterisi yaparken komedyen Murat Gençoğlu bir gün onu izleyip kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edince, 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler yaptı. 2016 yılında Açık Mikrofon mezunları ünvanıyla Yavuz Günal, Tuna Kalınsaz, Murat Gençoğlu ve Yusuf Altıntaş ile birlikte Eski Açık başlığıyla stand-up gösterileri gerçekleştirdiler. Buralardaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı televizyon programına konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sunması ile ekranlarda tanınmaya başladı.

Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi, DasDas Sahne ve Torium Sahne ile Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi gibi sahnelerde tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.