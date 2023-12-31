Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:31
Doğu Demirkol kimdir? Oyunculuğu ve komedyenliği ile gündemde! Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Doğu demirkol kimdir? Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğan Demirkol, tüm Türkiye'nin severek takip ettiği birçok yapımda yer almış ünlü komedyen ve oyuncudur. Peki, Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı? İşte, biyografisi...