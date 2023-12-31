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Haberler Fotohaber Doğu Demirkol kimdir? Oyunculuğu ve komedyenliği ile gündemde! Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:31

Doğu Demirkol kimdir? Oyunculuğu ve komedyenliği ile gündemde! Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Doğu demirkol kimdir? Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğan Demirkol, tüm Türkiye'nin severek takip ettiği birçok yapımda yer almış ünlü komedyen ve oyuncudur. Peki, Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı? İşte, biyografisi...

Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

Doğu Demirkol oyuncu kimliğiyle ön plana çıksa da aslında komediyle de ilgileniyor. İlk olarak ekranlarda komedi kimliğiyle yer alan Demirkol, 2021 yılında aldığı GQ Türkiye 2021 'Men Of The Year' Yılın Komedyeni ödülüyle bunu taçlandırmıştır. Komedi kadar oyunculukta başarılı olan Doğu demirkol 2019 yılında 51. Siyad ödülleri en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Peki, Doğu Demirkol Kimdir?

Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli güldürü videoları hazırlayan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Sonrasında Old City Comedy Club adlı mekânda stand-up gösterisi yaparken komedyen Murat Gençoğlu bir gün onu izleyip kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edince, 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler yaptı. 2016 yılında Açık Mikrofon mezunları ünvanıyla Yavuz Günal, Tuna Kalınsaz, Murat Gençoğlu ve Yusuf Altıntaş ile birlikte Eski Açık başlığıyla stand-up gösterileri gerçekleştirdiler. Buralardaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı televizyon programına konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sunması ile ekranlarda tanınmaya başladı.

Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi, DasDas Sahne ve Torium Sahne ile Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi gibi sahnelerde tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

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Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

DOĞU DEMİRKOL FİLMLERİ

2018 Ahlat Ağacı "Sinan Karasu"
Ölümlü Dünya "Zafer"
2019 APP "Doğukan Değirmenci"
2020 Bayi Toplantısı "Adem Ballı"
2023 Geleceğin Rotası D"oğu Demirkol"
Ölümlü Dünya 2 "Zafer"
Hayat "Yılma"z
2024 Yaşam Koçu "Cafer"

Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

TELEVİZYON DA YER ALDIĞI PROJELER

2020 Tutunamayanlar" Tarık Şakrak" TRT 1

İNTERNETTE YAYINLANAN PROJESİ

2021 "Doğu Doğu Demirkol BluTV"

Doğu Demirkol Kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, hangi dizi ve projelerde yer aldı?

DOĞU DEMİRKOL'UN YER ALDIĞI PROGRAMLAR?

2012 Yetenek Sizsiniz Türkiye
2016 Güldür Güldür Show
2018, 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2019 O Ses Türkiye
2020 GAİN 2021 Yılbaşı Özel Programı (Stand-up gösterisi)
2021 GAİN 2022 Yılbaşı Özel Programı (Stand-up gösterisi)
2022 Maske Kimsin Sen? (Kendisi/Jüri)
Doğu Demirkol ile Alelade Show (Sunucu)

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