Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:12

Doktor maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı doktor maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı belli oluyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Yeni zam oranı sonrası öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada sağlık çalışanları ''Yeni doktor maaşı ne kadar 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile memur maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile güncellenecek. Peki, 2023 Temmuz zammı ile doktor maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte "Doktor maaşları ne kadar oldu" sorusunun cevabı…