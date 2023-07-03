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Haberler Fotohaber Doktor maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı doktor maaşı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 11:12

Doktor maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı ile yeni ve zamlı doktor maaşı belli oluyor!

Emekli ve memur zammı için enflasyon farkı belli oluyor! Sene başından bu yana beklenen memur maaş zammı bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Yeni zam oranı sonrası öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları gibi mesleklerin aylıkları tekrar hesaplanacak. Bu noktada sağlık çalışanları ''Yeni doktor maaşı ne kadar 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile memur maaşları enflasyon farkı ve refah payı ile güncellenecek. Peki, 2023 Temmuz zammı ile doktor maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte "Doktor maaşları ne kadar oldu" sorusunun cevabı…

Doktor maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Doktor maaşı 2023 Temmuz zammı ardından yeniden hesaplanacak. Milyonlarca sağlık çalışanı yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu bu hafta TÜİK tarafından açıklanacak. Ortaya çıkan 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu noktada ise "Yeni doktor maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Memur zammı için heyecan dorukta. Peki, doktor maaşı ne kadar oldu, zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte cevaplar…

Doktor maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Doktor, uzman doktor ve pratisyen doktor maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni doktor maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Doktor maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

Doktor maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

Doktor maaşı ne kadar 2023? Temmuz zammı ile yeni doktor maaşları ne kadar oldu, kaç TL?

Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

Yapılan son zamla 2023 Ocak itibarıyla 1/4 derecesinde çalışan bir Uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye; Pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükseldi.

Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise uzman doktor maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

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