Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

GÖZLEM İÇİN İPUÇLARI

Gökbilimciler tarafından yapılan açıklamalara göre 29 Temmuz gecesi yaşanacak olan dolunay, Türkiye'nin genelinde çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Görsel şöleni en iyi şekilde tecrübe etmek isteyenlerin, şehir ışıklarından uzak, yüksek ve açık görüş açısına sahip alanları tercih etmesi öneriliyor. Hava şartlarının açık olması durumunda herhangi bir teleskop ya da dürbün kullanmadan Ay'ın krater detayları ve yüzey parlaklığı gözlemlenebilecek.