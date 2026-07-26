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Haberler Fotohaber Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri
Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 21:37

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği yılın en parlak gök olaylarından biri için geri sayım başladı. Astrolojide radikal dönüşümleri temsil eden ve 2026 Temmuz ayına damga vuran Geyik Dolunayı, Türkiye saatiyle bu hafta büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Peki, Temmuz ayında gökyüzünü aydınlatacak Dolunay ne zaman gerçekleşecek?

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Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

Astroloji takipçileri ile gökbilim meraklılarının gündeminde ilk sırada yer alan Temmuz dolunayı, Kova burcu aksında tamamlanarak gökyüzünde ışıl ışıl belirecek. NASA ve astronomi merkezlerinin paylaştığı verilere göre, bu özel doğa olayı hava koşullarının elverişli olduğu bölgelerde çıplak gözle net bir şekilde takip edilebilecek.

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

TEMMUZ 2026 GEYİK DOLUNAYI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Astroloji takviminin en önemli virajlarından biri olan Temmuz dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Türkiye saati ile 17:36 itibarıyla tam evresine ulaşacak olan Ay, havanın kararmasıyla birlikte büyüleyici ihtişamını sergilemeye başlayacak. Gece boyunca ufukta parlayacak olan dolunay, 30 Temmuz sabahının ilk ışıklarına kadar gözlemlenebilecek.

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Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

GEYİK DOLUNAYI (BUCK MOON) NEDİR, İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Yılın her döneminde gerçekleşen dolunaylar, tarihsel süreçte Doğu ve Batı kültürlerinde farklı isimlerle anılmıştır. Temmuz ayındaki dolunaya verilen "Geyik Dolunayı" (Buck Moon) tanımı, Kuzey Amerika yerli geleneklerine dayanır. Bu dönemde erkek geyiklerin kadife kaplı boynuzlarının hızla büyüyüp yenilenmesinden esinlenilmiştir. Kızılderili kabileleri bu gök olayını doğanın yeniden canlanışı ve güç toplama dönemi olarak kabul etmiştir.

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

GÖZLEM İÇİN İPUÇLARI

Gökbilimciler tarafından yapılan açıklamalara göre 29 Temmuz gecesi yaşanacak olan dolunay, Türkiye'nin genelinde çıplak gözle rahatlıkla izlenebilecek. Görsel şöleni en iyi şekilde tecrübe etmek isteyenlerin, şehir ışıklarından uzak, yüksek ve açık görüş açısına sahip alanları tercih etmesi öneriliyor. Hava şartlarının açık olması durumunda herhangi bir teleskop ya da dürbün kullanmadan Ay'ın krater detayları ve yüzey parlaklığı gözlemlenebilecek.

Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri

KOVA BURCUNDA DOLUNAY: ASTROLOJİK ETKİLER VE ZİHİNSEL SIFIRLANMA

Gökbilimsel boyutunun yanı sıra astrolojik açıdan da büyük önem taşıyan bu evre, Kova burcunun 6. derecesinde meydana geliyor. Kova burcundaki dolunaylar; bireysel özgürlükler, toplumsal konular, teknolojik gelişmeler ve radikal hayat kararları üzerinde tetikleyici rol oynar. Bitişler ve yeni başlangıçların simgesi olan bu süreçte, zihinsel yüklerden arınmak ve uzun süredir ertelenen projelere hız vermek adına uygun bir enerji atmosferi oluşur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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