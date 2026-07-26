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Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri
Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:31
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 21:37
Dolunay ne zaman, saat kaçta? 2026 Temmuz ayı Geyik Dolunayı tarihi ve etkileri
Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği yılın en parlak gök olaylarından biri için geri sayım başladı. Astrolojide radikal dönüşümleri temsil eden ve 2026 Temmuz ayına damga vuran Geyik Dolunayı, Türkiye saatiyle bu hafta büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Peki, Temmuz ayında gökyüzünü aydınlatacak Dolunay ne zaman gerçekleşecek?