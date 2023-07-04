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Haberler Fotohaber Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür'ün hikayesi başlıyor!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 18:36

Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür'ün hikayesi başlıyor!

Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranında başlıyor. Her hafta Salı günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yaz sezonu dizisi Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Didem İnselel gibi isimleri bir araya getiriyor. 4 Temmuz günü başlayan yapım yaz aylarında ekrana gelecek. Dönence ilk bölüm izle Kanal D araştırmaları başladı. Dizinin takipçileri ekran başında yer aldı. Gece ve Özgü'ün hikayesi başlıyor. İşte, Dönence 1. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle yayında!

Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür’ün hikayesi başlıyor!

Dönence izle Kanal D ekranlarında takip ediliyor. Gece ve Emir birlikte hayaller kurarken Gece'nin özel bir çocuk olan kız kardeşi nedeniyle ailesi İstanbul'dan Foça'ya taşınır. Burada Özgür ile tanışan Gece için hayatın farklı planları vardır. Dönence 1. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz olarak araştırılıyor. Bu akşam başlayan yapım gündemdeki yerini aldı. İşte, Kanal D Dönence ilk bölüm izle ekranı...

Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür’ün hikayesi başlıyor!

DÖNENCE İLK BÖLÜM İZLE

4 Temmuz 2023 tarihli ilk bölüm için:

DÖNENCE 1. BÖLÜM FULL İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür’ün hikayesi başlıyor!

DÖNENCE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Verda ve Cem'in Gece ve Gülce adında iki kızı vardır. Gülce Asperger sendromludur. İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yaşamak hem Gülce hem de ailesi için imkânsız hale gelmeye başlamıştır.

Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür’ün hikayesi başlıyor!

Verda bir tavsiye üzerine özel çocuklar için Foça'da faaliyet gösteren Ata Sörf Kulübünü keşfeder ve eşi Cem'e Foça'ya taşınmayı teklif eder. Çünkü Verda'ya göre büyük kızı Gece ilerde kendi ayakları üzerinde durabilecekken aynı şey küçük kızı Gülce için geçerli değildir.

Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür’ün hikayesi başlıyor!

Gece alınan bu kararla hem arkadaşlarından hem de sevgilisi Miro'dan ayrılmak zorunda kalır. Gece'nin zar zor kabul ettiği bu yolculuğa en yakın arkadaşı Sera da eşlik eder. Özgür ise Foça'da Ata Sörf Kulübü'nde yelkenli rehberi olarak çalışmaktadır.

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