Giriş Tarihi: 04.07.2023 18:36
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
18:36
Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür'ün hikayesi başlıyor!
Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranında başlıyor. Her hafta Salı günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yaz sezonu dizisi Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Emre Kınay, Didem İnselel gibi isimleri bir araya getiriyor. 4 Temmuz günü başlayan yapım yaz aylarında ekrana gelecek. Dönence ilk bölüm izle Kanal D araştırmaları başladı. Dizinin takipçileri ekran başında yer aldı. Gece ve Özgü'ün hikayesi başlıyor. İşte, Dönence 1. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle yayında!