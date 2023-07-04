Dönence 1. bölüm izle Kanal D dizi ekranı yayında: Gece ve Özgür’ün hikayesi başlıyor!

DÖNENCE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Verda ve Cem'in Gece ve Gülce adında iki kızı vardır. Gülce Asperger sendromludur. İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yaşamak hem Gülce hem de ailesi için imkânsız hale gelmeye başlamıştır.