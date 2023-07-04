DÖNENCE RÜZGAR KARAKTERİ

Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür'dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar'ı neler beklemektedir?