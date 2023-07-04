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Haberler Fotohaber Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 13:45

Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dönence dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Kanal D ekranlarında başlayacak olan uyarlama dizinin karakterleri arasında Rüzgar diğerlerinden ayrılıyor. Asperger sendromlu Rüzgar, yaşadığı kasabada halkın biricik gözdesidir. Fragmanı ve diziyi izleyenler, "Dönence Rüzgar'ı kim oynuyor, hangi oyuncu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Metot oyunculuk eğitimi alan ve rolüne girme konusunda uzmanlaşan Doğa Karakaş, oynaması zor karakteri Dönence dizisinde izleyici karşısına sunacak. Peki, Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Dönence'nin Rüzgar'ı Doğa Karakaş oynadığı diziler ve filmler

Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dönence dizisinin Rüzgar karakteri, bu akşamın gündem konuları arasında yer aldı. Özel gereksinimi olan Rüzgar, yaşadığı kasabanın sevilen bir değeridir. Rüzgar'ı oynayan Doğa Karakaş, bu özel karaktere hayat verecek. Bu noktada Dönence'nin Rüzgar'ı kimdir sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DÖNENCE RÜZGAR KARAKTERİ

Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür'dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar'ı neler beklemektedir?

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Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DOĞA KARAKAŞ KİMDİR?

Tiyatro ve dizi filmi oyuncusu. 2002, İstanbul doğumludur. Tiyatro Teras'ta Temel Oyunculuk Eğitimi ve Stanislavsky Metot Eğitimi aldı.

Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Doğa Karakaş, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2012'den itibaren Böyle Bitmesin, Çukur, 4N1K, Yalancı, Dönence dizilerinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DOĞA KARAKAŞ OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Dönence (Rüzgar, TV Dizisi 2023)

Yalancı (Ayaz, TV Dizisi 2021)

4N1K (Sinema Filmi 2020)

Çukur (Genç Çetin, TV Dizisi 2019)

Böyle Bitmesin (Fatih, TV Dizisi 2012-2013)

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