Dönence Rüzgar’ı kim oynuyor? Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dönence dizisi bu akşam ekranlara geliyor. Kanal D ekranlarında başlayacak olan uyarlama dizinin karakterleri arasında Rüzgar diğerlerinden ayrılıyor. Asperger sendromlu Rüzgar, yaşadığı kasabada halkın biricik gözdesidir. Fragmanı ve diziyi izleyenler, "Dönence Rüzgar'ı kim oynuyor, hangi oyuncu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Metot oyunculuk eğitimi alan ve rolüne girme konusunda uzmanlaşan Doğa Karakaş, oynaması zor karakteri Dönence dizisinde izleyici karşısına sunacak. Peki, Doğa Karakaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Dönence'nin Rüzgar'ı Doğa Karakaş oynadığı diziler ve filmler