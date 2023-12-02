Giriş Tarihi: 02.12.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
09:56
Donsuz Kelly kimdir, gerçek adı ne? TikTok'ta şoke eden paylaşımları var! Laz kızından sonra TikTok'ta "Donsuz Kelly" skandalı
TikTok'ta son zamanlarda çok konuşulan Laz Kızı kullanıcı isimli kadının müstehcen videolarından sonra, şimdi de yeni bir isim türedi. TikTok'ta "Donsuz Kelly" kullanıcı adıyla videolar atan kadının görüntüleri hızla yayılmaya devam ediyor. Başında "başörtüsüyle" çıplak içerikli videolar çeken kadının görüntülerine vatandaşlar tarafından tepki gösterildi. Manevi değerleri hedef aldığı söylenerek konu hakkında gerekli yerlere şikayet edildi. Peki, Donsuz Kelly kimdir?