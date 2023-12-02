Donsuz Kelly kimdir, gerçek adı ne? TikTok'ta şoke eden paylaşımları var! Laz kızından sonra TikTok'ta "Donsuz Kelly" skandalı

Geçtiğimiz hafta TikTok'ta göğüs dekolteskiyle canlı yayın açan "laz kızı" isimli kullanıcının verilen hediyerle binlerce lira toplamıştı.

İsminin Gülhatun D. olduğu öğrenilen Laz Kızı kullanıcı isimli kadın, Emniyet tarafından gözaltına alınarak ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Kadın pişman olduğunu ve bir daha yayın açmayacağını söyledi.