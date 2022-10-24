Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler

Dost kazığı sözleri, dost bildiklerinizden beklenmedik davranışlar gördüğünüzde kullanılır. Dostluk, aileden sonra en kuvvetli bağlardan biridir. Bu nedenle insanlar dostluk bağlarına çok önem verir. Ne yazık ki bu bağların zaman zaman zedelenmesi söz konusu olabilir. Bazen de sizin verdiğiniz değeri karşı tarafın vermediğine kanaat getirirsiniz. Bu gibi durumlarda kazık atan arkadaşlara dost kazığı sözleri ile mesaj gönderebilir, sosyal medyadan gönderme yapabilirsiniz. Arkadaş satanlara, kazık atanlara, hainlik edenlere laf sokucu dost kazığı ile ilgili sözler yazımızın içeriğindedir.