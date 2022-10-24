Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler

Dost kazığı sözleri, aile gibi görülen arkadaşlardan beklenmedik davranışlar görüldüğünde kullanılır. Dost kazığı ile ilgili sözler her ne kadar kısa cümleler olsa da ifade ettiği anlam çok büyüktür. Bu sözler kimi kaynaklarda laf sokucu dost kazığı sözleri şeklinde geçtiği de görülür. Dostunuzun beklemediğiniz şekilde sizi sattığını düşünüyorsanız ona adam satma sözleri ile hitap edebilirsiniz. Eski dosta ağır sözler ve sevdiklerinden darbe yemek sözleri yazımızın devamında.