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Haberler Fotohaber Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 24.10.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 16:05

Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler

Dost kazığı sözleri, dost bildiklerinizden beklenmedik davranışlar gördüğünüzde kullanılır. Dostluk, aileden sonra en kuvvetli bağlardan biridir. Bu nedenle insanlar dostluk bağlarına çok önem verir. Ne yazık ki bu bağların zaman zaman zedelenmesi söz konusu olabilir. Bazen de sizin verdiğiniz değeri karşı tarafın vermediğine kanaat getirirsiniz. Bu gibi durumlarda kazık atan arkadaşlara dost kazığı sözleri ile mesaj gönderebilir, sosyal medyadan gönderme yapabilirsiniz. Arkadaş satanlara, kazık atanlara, hainlik edenlere laf sokucu dost kazığı ile ilgili sözler yazımızın içeriğindedir.

Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler

Dost kazığı sözleri, aile gibi görülen arkadaşlardan beklenmedik davranışlar görüldüğünde kullanılır. Dost kazığı ile ilgili sözler her ne kadar kısa cümleler olsa da ifade ettiği anlam çok büyüktür. Bu sözler kimi kaynaklarda laf sokucu dost kazığı sözleri şeklinde geçtiği de görülür. Dostunuzun beklemediğiniz şekilde sizi sattığını düşünüyorsanız ona adam satma sözleri ile hitap edebilirsiniz. Eski dosta ağır sözler ve sevdiklerinden darbe yemek sözleri yazımızın devamında.

Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler

En Anlamlı Dost Kazığı Sözleri

Dost kazığı sözlerinin her biri derin anlamlar içerebilir. Bu nedenle dost kazığı sözlerini duyanlar kendilerini mahcup hissedebilirler. En anlamlı dost kazığı sözleri aşağıdaki gibidir.

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Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler
  • Dost bildik o da bizi arkamızdan vurdu.
  • Bu zamanda ne dost belli ne de düşman. Herkes menfaat de menfaat.
  • Düşmandan dost olmayacağı gibi ayıdan da post olmaz.
  • Şimdi sahnede sen varsın devam et. Ama dua et de sıra bana gelmesin.
  • Maalesef dost kara günde karanlığa karışıyor.
  • İçinde vicdanı yoksa kişinin, arkandan iş çevirmesine de hazır ol.
  • Menfaati biten insanın muhabbeti de biter.
  • En beter kazık da dost kazığıdır.
  • Kahpe dostum olacağına mert düşmanım olsun.
  • İnsanları tanıdıkça hayvanların daha merhametli olduğunu görüyor, onları daha çok seviyorum.
  • Dost kara günde belli olur.
  • Gelenden ne gördük ki giderken ne götürsün?
  • Sevgili için dost satan adam yerine koyulmaz.
Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler

Hainlik Edenlere Dost Kazığı Sözleri

Bazı dostların davranışları hainlik derecesine varıp sizleri kırabilir. Bu kırgınlığın telafi edilmesi de oldukça zordur. Hainlik eden dostlara yönelik söylenen iğneleyici sözlere şunları örnek olarak verebiliriz.

Dost Kazığı Sözleri - Arkadaş Satanlara, Kazık Atanlara, Hainlik Edenlere Laf Sokucu Dost Kazığı İle İlgili Sözler
  • Başından beri görülmeyen hainlikler aniden ortaya çıkar.
  • Uzun süredir arayanım olmadı. Demek ki dostlarımın keyfi yerinde.
  • Sahte dost sabuna benzer. Elini, yüzünü temizler ama ayağını da kaydırır.
  • Onun için yapmayacağım şey yoktu. Ama şimdi kılımı bile kıpırdatman. O artık mazide kaldı.
  • Dost kazığı başka kazıklara benzemez. Acısı zor geçer.
  • Kim dost kim düşman bilemezsin. Bazen tuttuğun el seni arkandan vurur.
  • Yanımda yürümeyi bilmiyorsan arkamdan dörtnala koşsan ne yazar.
  • Allah tüm kullarını işin kesatından, aşkın vasatından ve dostun fesadından korusun.
  • Katlandıklarınız değil, razı olduklarınız dostlarınızdır.

Arkamdan konuşanlara bir çift sözüm var. Küçükler konuşur, büyükler konuşulur.

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