Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

UZAYDAN İLK MESAJ: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Canlı yayında Ax-3 misyonunun üyeleri tek tek mesajlarını paylaştı.

İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı mesajında, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce Atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü 'İstikbal göklerdedir.'" ifadelerini kullandı.

Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.