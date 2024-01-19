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Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:02

Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 ekibi ile birlikte çıktığı uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı ve beraberindekileri taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğuna devam ediyor. Kapsülün Türkiye saati ile Cumartesi günü 13.15 civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor. SpaceX, Dragon kapsülünü takip etmek isteyenler için link paylaştı. Peki; Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede, nasıl takip edilir? İşte, Dragon kapsülü takip linki

Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

Dragon kapsülü takip linki araştırılıyor. Türkiye'nin ilk astronotu unvanını alan Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, başarıyla fırlatıldı. SpaceX firması, Ax-3 misyonunun uzay yolculuğunun takip edilebileceği bir link paylaştı. Peki; Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede, nasıl takip edilir?

Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU SÜRÜYOR!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile gece 00.50'de NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatmayı sağlayan Falcon 9 roketi, görevini tamamladıktan sonra başarıyla Dünya'ya iniş yaptı.

Gezeravcı ve beraberindekileri taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğuna devam ediyor. Dragon kapsülünün Türkiye saati ile Cumartesi günü 13.15 sularında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor. Buna göre uzay yolcularının ISS'e ulaşmaları yaklaşık 36 saat sürecek.

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Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

DROGAN KAPSÜLÜ ŞİMDİ NEREDE, NASIL TAKİP EDİLİR?

SpaceX firması, Gezeravcı'nın da içinde olduğu Dragon kapsülünün takibi için link paylaştı. Buna göre, Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu "https://www.spacex.com/follow-dragon" linkinden takip edilebilecek.

DRAGON KAPSÜLÜ TAKİP LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

UZAYDAN İLK MESAJ: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Canlı yayında Ax-3 misyonunun üyeleri tek tek mesajlarını paylaştı.

İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı mesajında, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce Atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü 'İstikbal göklerdedir.'" ifadelerini kullandı.

Geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirten Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar yapan ve hayatlarını bu uğurda kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini vurguladı.

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