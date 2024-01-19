Dragon kapsülü takip etme linki || Alper Gezeravcı’nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:02
Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın, Ax-3 ekibi ile birlikte çıktığı uzay yolculuğu başladı. Gezeravcı ve beraberindekileri taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğuna devam ediyor. Kapsülün Türkiye saati ile Cumartesi günü 13.15 civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor. SpaceX, Dragon kapsülünü takip etmek isteyenler için link paylaştı. Peki; Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şimdi nerede, nasıl takip edilir? İşte, Dragon kapsülü takip linki…