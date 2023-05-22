Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ NETLEŞTİ! İŞKUR ile 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ NETLEŞTİ! İŞKUR ile 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı kura çekimi 2023 İŞKUR tarihi için araştırmalar başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı başvuruları 12-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Uygulanacak olan 3 aşamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Asil ve yedek isim listesi noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belli olacak. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 İŞKUR TARİHİ: 819 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 12 Mayıs'ta başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 sürekli işçi alımı başvuru süreci 16 Mayıs'ta sona erdi. Sınavlara katılacak adaylara ilişkin asil ve yedek isim listesi noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre netleşecek. Bu noktada başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiren adaylar gözlerini DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi için gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, 819 DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihleri belli oldu mu? İşte 2023 DSİ işçi alımı kura çekimi İŞKUR tarihi ve sonuç sorgulama ekranı…

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 İŞKUR TARİHİ: 819 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı başvuruları, 12 Mayıs 2023 tarihinde başladı.

5 gün süren başvuru süreci, 16 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 İŞKUR TARİHİ: 819 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek.

Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 İŞKUR TARİHİ: 819 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

Adaylar Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 İŞKUR TARİHİ: 819 Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları hangi gün açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

SON DAKİKA