DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ NETLEŞTİ! İŞKUR ile 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.