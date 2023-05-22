DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ NETLEŞTİ! İŞKUR ile 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı kura çekimi 2023 İŞKUR tarihi için araştırmalar başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı başvuruları 12-16 Mayıs 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Uygulanacak olan 3 aşamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Asil ve yedek isim listesi noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belli olacak. Peki, DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.