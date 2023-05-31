Giriş Tarihi: 31.05.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 17:21

819 DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Devlet Su İşleri 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama asil ve yedek isim listesi

DSİ kura çekimi tarihi ve saati belli oldu! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere vinç operatörü, elektrik tesisat ustası, bakımcı-yağcı, sondaj işçisi, şoför, topoğraf gibi kadrolarda yapılacak 819 sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı için https://www.dsi.gov.tr resmi internet adresi ziyaret edilmeye başladı. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Asil ve yedek nihai isim listesi adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…