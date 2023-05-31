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Haberler Fotohaber 819 DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Devlet Su İşleri 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama asil ve yedek isim listesi
Giriş Tarihi: 31.05.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 17:21

819 DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Devlet Su İşleri 2023 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama asil ve yedek isim listesi

DSİ kura çekimi tarihi ve saati belli oldu! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere vinç operatörü, elektrik tesisat ustası, bakımcı-yağcı, sondaj işçisi, şoför, topoğraf gibi kadrolarda yapılacak 819 sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı için https://www.dsi.gov.tr resmi internet adresi ziyaret edilmeye başladı. Noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar belli olacak. Asil ve yedek nihai isim listesi adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

DSİ kura çekimi ne zaman 2023, saat kaçta? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

DSİ işçi alımı kurası gündemdeki yerini aldı. 819 sürekli işçi alımı kadroları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Çağrılacak asil ve yedek aday sayısı ise iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar olacak. Yayınlanan takvime göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çekilişi Haziran ayında yapılacak. DSİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Kuralar sonucu asil ve yedek nihai isim listesi erişime açılacak. Peki, 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

DSİ kura çekimi ne zaman 2023, saat kaçta? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 819 sürekli işçi alımı başvuruları, 12 Mayıs 2023 tarihinde başladı.

5 gün süren başvuru süreci, 16 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Adaylar Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabildi.

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DSİ kura çekimi ne zaman 2023, saat kaçta? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ 819 işçi alımı için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava katılım gösterecek adaylar kura çekimi ile belirlenecek.

Buna göre DSİ işçi alımı kura çekimi 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacak.

DSİ kura çekimi ne zaman 2023, saat kaçta? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

Sınavlara iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday çağrılacak.

Bu adaylar 1 Haziran 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

DSİ kura çekimi ne zaman 2023, saat kaçta? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 819 DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama

SINAV DEĞERLENDİRME VE BAŞARI PUANI

İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacak.

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlendi. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacak. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek.

Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacak.

Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak.

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