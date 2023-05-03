DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:46

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları sona erdi ve kuralar için bekleyişe geçildi. Gözler DSİ kura tarihleri 2023'te. 908 kişilik işçi alımı kura yoluyla alınacak; asil ve yedek listeler belli olacak. Başvuruları yapan vatandaşlar, "DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt aramakta. 17 – 22 Nisan arasında yapılan başvuru alımlar için Resmi Gazete'ye göre başvuru yapan vatandaşlar herhangi bir sınava tabi tutulmadan kurayla işe alınacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı…