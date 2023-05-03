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Haberler Fotohaber DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:46

DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları sona erdi ve kuralar için bekleyişe geçildi. Gözler DSİ kura tarihleri 2023'te. 908 kişilik işçi alımı kura yoluyla alınacak; asil ve yedek listeler belli olacak. Başvuruları yapan vatandaşlar, "DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt aramakta. 17 – 22 Nisan arasında yapılan başvuru alımlar için Resmi Gazete'ye göre başvuru yapan vatandaşlar herhangi bir sınava tabi tutulmadan kurayla işe alınacak. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı…

DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı için son düzlüğe girildi. 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlanan 908 kişilik DSİ işçi alımı kura çekimi ile belli olacak. Alımlar taşra teşkilatında gerçekleşecek ve vatandaşların başvurusu hiçbir sınava tabi tutulmayacak. Peki, DSİ işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı.

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DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUCU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ KURA SONUÇLARI 2023 || İŞKUR Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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