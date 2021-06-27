Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler
Giriş Tarihi: 27.06.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 12:26

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte nişan, düğün davetiyesi sözleri de sıkça araştırılıyor. Hayatlarını bir ömür birleştirmeye hazırlanan çiftler davetiyelerine en güzel, kısa ya da uzun bir söz eklemek istiyor. Sevdiklerini bu mutlu gününe davet ederken nişan ve düğün davetiyesi sözleri ile yüzlerde tebessüm oluşturabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun nişan ve düğün davetiyesine eklenecek yazılacak sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, 2021 düğün davetiyesi sözleri!

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Evlilik hazırlıkları yapan ve bir ömür boyunca birlikteliğe adım atmak için gün sayanlar düğün hazırlıkları yaparken, davetiye seçimlerinde de en güzel sözlerden birisini kullanmak istiyor. Aynı zamanda düğün öncesi nişanlanacak çiftler de nişan gününde yanında görmek istedikleri yakınlarına davetiye gönderiyor. Nişan ve düğün davetiyesi sözleri ise bu noktada en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. 2021 En güzel, kısa, uzun nişan ve düğün davetiyesi sözleri için haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte, nişan ve düğün davetiyesine yazılacak en güzel sözler…

EN GÜZEL DÜĞÜN DAVETİYESİ SÖZLERİ 2021

Düğün, evlilik nedeniyle yapılan ve birçok geleneksel yönleri bulunan, genellikle çalgılı ve eğlenceli organizasyonlardır. Çalgısız olarak da yapılabilmektedir. Genellikle yaz aylarında tercih edilir. Düğün merasimlerinde sevdiklerini de bu mutlu günlerinde yanlarında görmek isteyenler davetiye seçimlerinin ardından davetiyelerine güzel, tebessüm ettirecek bir söz eklemek ister.

Düğün davetiyesi de bu noktada akıllara gelir. Arama motoru üzerinden en güzel, kısa, uzun düğün davetiyesi sözleri arayanlar doğru yerdeler.

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

NİŞAN DAVETİYESİ SÖZLERİ 2021

Düğünlerde olduğu gibi nişan merasimlerinde de davetiyeler kullanılmaktadır. Genellikle nişan merasimini salonlarda yapmayı tercih edenler yakınlarına davetiye gönderirken, aile arasında ve evde yapılan nişanlarda ise davetiye gönderilmez. Nişan davetiyesi bastıracak olanlar en güzel davetiye sözlerine aşağıdan ulaşabilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Sevdik birbirimizi, evlendirin dedik bizi… Kırmadılar sözümüzü, yapıyorlar düğünümüzü. Bu mutlu günümüzde yanımızda görmek isteriz hepinizi…

Hayatımızın baharında ilk imzayı atarken sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Sevgi çemberi yakalanmaz dense de sevgililer kavuşmaz denilse bile. Biz sevdik kavuştuk birbirimize. Darısı tüm sevenlerin başına. Bizi sevenler buyursun düğünümüze.

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Göklerde kıyılan nikahımızın, yeryüzündeki mutluluğunun yaşanacağı bu kutlu günde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Biz kenardan gidiyoruz yol sizin olsun. Biz pınardan içiyoruz göl sizin olsun. Biz evleniyoruz haberiniz olsun. Bizi seven dostlar düğünümüze buyursun.

Akıp giden hayatın içinde kendimize dair yeni yeni bir sayfa açarken, nikah törenimizde siz dostlarımızı aramızda görmek bize mutluluk verecektir.

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Yüreğimizin ve sevgimizin götürdüğü yerdeyiz. Sizleri de orada, düğün törenimizde aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Hayatımdaki mutluluğu buldum ve bu gün de ona hayatımı vermeye söz veriyorum. Mutluluğa doyacağımız bu günde, mutluluğumuzu paylaşmaya ve bizimle olmaya ne dersiniz.

Hayatımızın en anlamlı gününde siz sevgili dostlarımızla birlikte olmaktan onur duyacağız.

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Soruyordunuz bize ne zaman evleneceksiniz diye. Evleniyoruz işte bekleriz sizleri ailece düğünümüze.

Gördü gözlerimiz sevdi kalplerimiz, hayatın baharında birleşti ellerimiz. Bu mutlu günümüze sizleri de bekleriz.

Mutluluk paylaştıkça büyür. Mutluluğumuzu paylaşmaya sizleri de bekliyoruz.

Düğün ve Nişan Davetiye Sözleri 2021 - En Güzel, Kısa, Uzun, Nişan ve Düğün Davetiyesine Yazılacak Sözler

Sevdik beğendik, söz verdik birbirimize. Karar verdik, ömür boyu beraberliğimize. Bu mutlu günümüzü, müjdeleriz sizlere. Bekleriz hepinizi, ailece düğünümüze.

SON DAKİKA