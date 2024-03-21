Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
08:49
Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 20 Mart Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen Survivor, Taş Kağıt Makas, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 20 Mart 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…