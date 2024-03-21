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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 08:49

Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 20 Mart Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen Survivor, Taş Kağıt Makas, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 20 Mart 2024 Çarşamba reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 20 Mart 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 20 Mart Çarşamba akşamı Survivor All Star, Taş Kağıt Makas, Bir Sevdadır, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?

20 MART 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

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Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?

20 MART 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

20 Mart 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Mart 2024 Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting Sonuçları Açıklanıyor! 20 Mart 2024 Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu, Kuruluş Osman reyting birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Survivor All Star

3 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

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