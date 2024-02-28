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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:56

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 27 Şubat Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Senden Önce, Bahar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de yeni tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı yayın hayatına başladı. ATV'de ise Ankaragücü Fenerbahçe maçı vardı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 27 Şubat 2024 Salı reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 27 Şubat 2024 Salı listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Şubat Salı akşamı Survivor All Star 2024, Senden Önce, Bahar yeni bölümleri ile ekranlara geldi. TRT 1'de yeni tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise Ankaragücü Fenerbahçe maçı yayınlandı. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

27 ŞUBAT 2024 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 27 Şubat 2024 Salı reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

27 ŞUBAT 2024 SALI REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

27 Şubat 2024 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Şubat 2024 Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Bahar

2 - Survivor All Star

3 - Yabani

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