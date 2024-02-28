REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:56
Dünün reyting sonuçları 27 Şubat Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Senden Önce, Bahar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de yeni tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı yayın hayatına başladı. ATV'de ise Ankaragücü Fenerbahçe maçı vardı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Salı günleri ekranlara gelen Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 27 Şubat 2024 Salı reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…