REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! 27 Şubat Salı Mehmed Fetihler Sultanı, Senden Önce, Bahar reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 27 Şubat 2024 Salı listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Şubat Salı akşamı Survivor All Star 2024, Senden Önce, Bahar yeni bölümleri ile ekranlara geldi. TRT 1'de yeni tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise Ankaragücü Fenerbahçe maçı yayınlandı. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…