Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
08:15
Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?
Dünün reyting sonuçları 4 Mart Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise Bergen filmi yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Survivor, Bergen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 4 Mart 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…