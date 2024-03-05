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Haberler Fotohaber Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 08:15

Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

Dünün reyting sonuçları 4 Mart Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise Bergen filmi yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen Survivor, Bergen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 4 Mart 2024 Pazartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

Reyting sonuçları 4 Mart 2024 Pazartesi listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Mart Pazartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer yeni bölümleri ile ekranlara geldi. ATV'de ise Bergen filmi izleyici karşısına çıktı. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

4 MART 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

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Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

4 MART 2024 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

4 Mart 2024 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Şubat 2024 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

TOTAL

1 - Survivor All Star

2 - Kızıl Goncalar

3 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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