Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2024: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları birincisi kim oldu, sıralama açıklandı mı?

Reyting sonuçları 4 Mart 2024 Pazartesi listesi izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Mart Pazartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Ömer yeni bölümleri ile ekranlara geldi. ATV'de ise Bergen filmi izleyici karşısına çıktı. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…