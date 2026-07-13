Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları, dün ekranlarda yayınlanan yapımlardan hangisinin en çok izlendiğinin merak edilmesi ile ön plana çıktı. Daha 17, MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi programların yer aldığı yayın akışının reyting sonuçları sorgulanıyor. Böylece izlenme sıralamasını belirleyen verilerin son surumu gündeme geldi.