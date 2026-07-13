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Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:22

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

Televizyon ekranlarında 12 Temmuz 2026 Pazar akşamı yayınlanan yapımların ardından, reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle prime time kuşağında yaşanan yoğun rekabet, izleyici oranlarını doğrudan etkilerken, "Hangi yapım birinci oldu?" sorusu gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte Total, AB ve ABC1 verileri ile reyting sonuçlarına dair merak edilenler…

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları, dün ekranlarda yayınlanan yapımlardan hangisinin en çok izlendiğinin merak edilmesi ile ön plana çıktı. Daha 17, MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi programların yer aldığı yayın akışının reyting sonuçları sorgulanıyor. Böylece izlenme sıralamasını belirleyen verilerin son surumu gündeme geldi.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Temmuz 2026 Pazar gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Veriler açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

AB

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

ABC1

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

TOTAL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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