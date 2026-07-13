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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:22
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 12 Temmuz 2026 Pazar tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!
Televizyon ekranlarında 12 Temmuz 2026 Pazar akşamı yayınlanan yapımların ardından, reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Özellikle prime time kuşağında yaşanan yoğun rekabet, izleyici oranlarını doğrudan etkilerken, "Hangi yapım birinci oldu?" sorusu gündemin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte Total, AB ve ABC1 verileri ile reyting sonuçlarına dair merak edilenler…