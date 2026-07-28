Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Temmuz 2026 Pazartesi tarihli reyting sonuçları sorgulanıyor!

27 Temmuz 2026 reyting sonuçları, yayın rekabetinin nasıl ilerlediği görülmesi açısından ön plana çıktı. Özellikle ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul ve diğer yapımların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Böylece yapımların Total, AB ve ABC1 verileri ile açıklanan izlenme oranları gündeme geldi.