Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart'ta kutlanıyor soruları gündemde. Emekçi kadınların günü olarak ortaya çıkan 8 Mart tarihi ile ilgili birçok kaynak anlatılmaktadır. Bunların arasından en bilindik olanı acı bir olayı merkeze alıyor. Peki; Kadınlar Günü ne zaman ilan edildi, neden kutlanıyor? İşte, detaylar...