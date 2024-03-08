Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
09:42
Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart'ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi
Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi ile gündemde. Bu özel günün anlam ve önemini kavramak isteyenler tarih sayfalarına yöneldi. Uluslararası bir gün olarak ortaya çıkan ve temelde kadın hak ve özgürlüklerine odaklanan 8 Mart tarihi birçok ülkede kutlanıyor. Peki; Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte, tüm merak edilenler...