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Haberler Fotohaber Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart'ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:42

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart'ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihçesi ile gündemde. Bu özel günün anlam ve önemini kavramak isteyenler tarih sayfalarına yöneldi. Uluslararası bir gün olarak ortaya çıkan ve temelde kadın hak ve özgürlüklerine odaklanan 8 Mart tarihi birçok ülkede kutlanıyor. Peki; Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, ilk ne zaman kutlandı? İşte, tüm merak edilenler...

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart'ta kutlanıyor soruları gündemde. Emekçi kadınların günü olarak ortaya çıkan 8 Mart tarihi ile ilgili birçok kaynak anlatılmaktadır. Bunların arasından en bilindik olanı acı bir olayı merkeze alıyor. Peki; Kadınlar Günü ne zaman ilan edildi, neden kutlanıyor? İşte, detaylar...

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların diğer çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülen 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başladı.

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Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir.

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

Bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, neden 8 Mart’ta kutlanıyor? İşte 8 Mart Kadınlar Günü tarihçesi

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirildi.

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