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DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:47
DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Dünya Kupası 2026 çeyrek final eşleşmeleri, son 16 turunun ardından netlik kazandı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak sorusu yanıt buldu. Dev turnuvada son 8 takım arasına kalan dev ülkelerin yarı final mücadelesi vereceği kritik karşılaşmaların takvimi ve tüm detaylar yayında.