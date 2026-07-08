DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TARİHİ TURNUVADA SON 8 NETLEŞTİ: KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Dünya Kupası tarihinin ilk 48 takımlı turnuvasında grup aşamaları ve son 16 turu heyecanı geride kalırken çeyrek finale yükselen ekipler kupaya bir adım daha yaklaştı. Futbol dünyasının zirvesindeki dev ülkelerin yer aldığı bu aşamada eşleşmeler şu şekilde oluştu: