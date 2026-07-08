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Haberler Fotohaber DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 06:47

DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası 2026 çeyrek final eşleşmeleri, son 16 turunun ardından netlik kazandı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak sorusu yanıt buldu. Dev turnuvada son 8 takım arasına kalan dev ülkelerin yarı final mücadelesi vereceği kritik karşılaşmaların takvimi ve tüm detaylar yayında.

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DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi organizasyonda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden zorlu eşleşmelerin sahne alacağı yeni turda, şampiyonluk adayları turnuvanın en kritik virajına giriyor. İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler, zorlu fikstür ve dev turnuvadaki son gelişmelerin tam özeti.

DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TARİHİ TURNUVADA SON 8 NETLEŞTİ: KİM KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Dünya Kupası tarihinin ilk 48 takımlı turnuvasında grup aşamaları ve son 16 turu heyecanı geride kalırken çeyrek finale yükselen ekipler kupaya bir adım daha yaklaştı. Futbol dünyasının zirvesindeki dev ülkelerin yer aldığı bu aşamada eşleşmeler şu şekilde oluştu:

  • Fransa - Fas
  • İspanya - Belçika
  • Norveç - İngiltere
  • Arjantin - İsviçre
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DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği çeyrek final müsabakaları 9 - 12 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye'deki sporseverler için maçların başlama saatleri ve tarihleri yerel saate göre şu şekilde planlandı:

DÜNYA KUPASI 2026 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Eşleşme Tarih TSİ Saat Stadyum / Şehir
Fransa - Fas 9 Temmuz 2026 23:00 Boston Stadium
İspanya - Belçika 10 Temmuz 2026 22:00 Los Angeles Stadium
Norveç - İngiltere 12 Temmuz 2026 00:00 Miami Stadium
Arjantin - İsviçre 12 Temmuz 2026 04:00 Kansas City Stadium
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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