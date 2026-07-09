Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor. Son 16 turunda rakiplerini eleyen sekiz takım çeyrek finale yükselirken, futbolseverlerin gözü birbirinden kritik mücadelelere çevrildi. Çeyrek final etabında alınacak sonuçlar, yarı finale yükselecek dört takımı belirleyecek.