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Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:55

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvada yoluna devam eden sekiz takım yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise çeyrek final eşleşmelerini, maç tarihlerini ve turnuvanın kalan fikstürünü merak ediyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final programı...

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Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışı giderek kızışıyor. Son 16 turunda rakiplerini eleyen sekiz takım çeyrek finale yükselirken, futbolseverlerin gözü birbirinden kritik mücadelelere çevrildi. Çeyrek final etabında alınacak sonuçlar, yarı finale yükselecek dört takımı belirleyecek.

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fransa - Fas
İspanya - Belçika
Norveç - İngiltere
Arjantin - İsviçre

Eşleşmeler, son 16 turunda rakiplerini mağlup ederek tur atlayan takımların ardından kesinleşti.

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Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

FIFA'nın maç takvimine göre çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Program ise şöyle:

9 Temmuz: Fransa - Fas
10 Temmuz: İspanya - Belçika
12 Temmuz: Norveç - İngiltere
12 Temmuz: Arjantin - İsviçre

Bu karşılaşmaların ardından yarı finale yükselen dört takım belli olacak

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmaları 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz, final karşılaşması ise 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Dünya futbolunun yeni şampiyonu final maçının ardından belli olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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