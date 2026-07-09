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Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 07:55
Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri! 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final heyecanı başlıyor. Turnuvada yoluna devam eden sekiz takım yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise çeyrek final eşleşmelerini, maç tarihlerini ve turnuvanın kalan fikstürünü merak ediyor. İşte 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final programı...