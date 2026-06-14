Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverlerin gözü kulağı D Grubu'na çevrildi. Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda, ilk müsabakaların ardından gruptaki dengeler şekillenmeye başladı. Turnuvaya iddialı bir giriş yapan ABD topladığı 3 puanla zirveye yerleşirken, gözler gruptaki diğer takımların oynayacağı kritik karşılaşmalara ve Türkiye'ye çevrildi. Dünya Kupası puan durumları anlık maç skorları ile güncelleniyor.