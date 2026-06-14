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Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 08:11

Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026 verilerine göre D Grubu'nda heyecan resmen başladı. Turnuvanın açılış seansında Paraguay'ı farklı mağlup eden ABD liderlik koltuğuna otururken, ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımımız ve Avustralya ise ilk randevuları sonunda skor tablosunu bekliyor. İşte, güncel Türkiye puan durumu tablosu.

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Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverlerin gözü kulağı D Grubu'na çevrildi. Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda, ilk müsabakaların ardından gruptaki dengeler şekillenmeye başladı. Turnuvaya iddialı bir giriş yapan ABD topladığı 3 puanla zirveye yerleşirken, gözler gruptaki diğer takımların oynayacağı kritik karşılaşmalara ve Türkiye'ye çevrildi. Dünya Kupası puan durumları anlık maç skorları ile güncelleniyor.

Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

D grubunda açılış maçı olan ABD - Paraguay karşılaşması 4-1 ABD'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Grubun ikinci karşılaşması Avustralya - Türkiye maçı oynanıyor.

Sıra Takım O G B M AG YG AV P
1 ABD 1 1 0 0 4 1 +3 3
2 Avustralya 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMLARI

A Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Meksika 1 1 0 0 2 0 3
2 Güney Kore 1 1 0 0 2 1 3
3 Çekya 1 0 0 1 1 2 0
4 Güney Afrika 1 0 0 1 0 2 0

B Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Kanada 1 0 1 0 1 1 1
2 Bosna-Hersek 1 0 1 0 1 1 1
3 Katar 1 0 1 0 1 1 1
4 İsviçre 1 0 1 0 1 1 1

C Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 İskoçya 1 1 0 0 1 0 3
2 Fas 1 0 1 0 1 1 1
3 Brezilya 1 0 1 0 1 1 1
4 Haiti 1 0 0 1 0 1 0
Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

E Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Almanya 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0
3 Fildişi Sahili 0 0 0 0 0 0 0
4 Ekvador 0 0 0 0 0 0 0

F Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Hollanda 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonya 0 0 0 0 0 0 0
3 İsveç 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunus 0 0 0 0 0 0 0

G Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Belçika 0 0 0 0 0 0 0
2 Mısır 0 0 0 0 0 0 0
3 İran 0 0 0 0 0 0 0
4 Yeni Zelanda 0 0 0 0 0 0 0
Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

H Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 İspanya 0 0 0 0 0 0 0
2 Yeşil Burun Adaları 0 0 0 0 0 0 0
3 Suudi Arabistan 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

I Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Fransa 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0
3 Irak 0 0 0 0 0 0 0
4 Norveç 0 0 0 0 0 0 0

J Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Arjantin 0 0 0 0 0 0 0
2 Cezayir 0 0 0 0 0 0 0
3 Avusturya 0 0 0 0 0 0 0
4 Ürdün 0 0 0 0 0 0 0

K Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 Portekiz 0 0 0 0 0 0 0
2 Demokratik Kongo 0 0 0 0 0 0 0
3 Özbekistan 0 0 0 0 0 0 0
4 Kolombiya 0 0 0 0 0 0 0

L Grubu

Sıra Takım O G B M AG YG P
1 İngiltere 0 0 0 0 0 0 0
2 Hırvatistan 0 0 0 0 0 0 0
3 Gana 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0
Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:

Tarih

Maç

Stadyum / Şehir

Saat (TSİ)

14 Haziran 2026

Avustralya - Türkiye

BC Place, Vancouver

07:00

20 Haziran 2026

Türkiye - Paraguay

Levi's Stadium, Santa Clara

06:00

26 Haziran 2026

Türkiye - ABD

SoFi Stadium, Inglewood

05:00
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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