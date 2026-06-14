Dünya Kupası puan durumları 14 Haziran 2026: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye D grubu puan durumu nedir?

D grubunda açılış maçı olan ABD - Paraguay karşılaşması 4-1 ABD'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Grubun ikinci karşılaşması Avustralya - Türkiye maçı oynanıyor.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|AV
|P
|1
|ABD
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2
|Avustralya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Türkiye
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
A Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Meksika
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2
|Güney Kore
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|Güney Afrika
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
B Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Kanada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|Bosna-Hersek
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|Katar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4
|İsviçre
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
C Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
E Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Almanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Fildişi Sahili
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
F Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Japonya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İsveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Tunus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
G Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Belçika
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Mısır
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|İran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Yeni Zelanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
H Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|İspanya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Yeşil Burun Adaları
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Suudi Arabistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
I Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Fransa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Norveç
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
J Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Arjantin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Cezayir
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Avusturya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Ürdün
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
K Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|Portekiz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Demokratik Kongo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Özbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Kolombiya
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
L Grubu
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|P
|1
|İngiltere
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hırvatistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Gana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0