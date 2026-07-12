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Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 21:32
Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 21:35
Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri, çeyrek finaldeki nefes kesen uzatma turları ve tarihi geri dönüşlerin ardından resmen netlik kazandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada son 4 takım arasına kalmayı başaran küresel futbol devleri, şampiyonluk yolundaki en kritik viraja giriyor.