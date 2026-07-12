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Haberler Fotohaber Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 21:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 21:35

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri, çeyrek finaldeki nefes kesen uzatma turları ve tarihi geri dönüşlerin ardından resmen netlik kazandı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada son 4 takım arasına kalmayı başaran küresel futbol devleri, şampiyonluk yolundaki en kritik viraja giriyor.

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Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Futbolseverlerin haftalardır büyük bir heyecanla takip ettiği dev turnuvada artık son dönemece girildi. Çeyrek final aşamasında Norveç'i uzatmalarda saf dışı bırakan İngiltere ve İsviçre engelini 3-1 ile geçen son şampiyon Arjantin, adlarını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. Diğer tarafta ise Fas'ı mağlup eden Fransa ile Belçika'yı turnuvanın dışına iten İspanya, erken final niteliğindeki ilk eşleşmeyi oluşturdu. Milyonlarca insanı ekran başına kilitleyecek olan yarı final müsabakaları için geri sayım başlarken, maçların oynanacağı stadyumlar ve saatler de netleşti.

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselecek ekipleri belirleyecek yarı final mücadeleleri 14 Temmuz Salı ve 15 Temmuz Çarşamba günleri oynanacak. Her iki karşılaşma da Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

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Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Eşleşmelerin takvimi şu şekilde açıklandı:

  • 14 Temmuz Salı (TSİ 22:00): Fransa - İspanya (AT&T Stadyumu, Dallas)
  • 15 Temmuz Çarşamba (TSİ 22:00): İngiltere - Arjantin (Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta)
Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

BÜYÜK FİNAL NEW JERSEY METLİFE STADYUMU'NDA

Dünyanın en büyüğünün seçileceği 2026 FIFA Dünya Kupası Finali ise 19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Tüm dünyanın kilitleneceği dev şampiyonluk maçı, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak. ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan ve devasa kapasitesiyle bilinen MetLife Stadyumu, bu tarihi finale ev sahipliği yaparak 2026'nın şampiyonunu ilan edecek.

Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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