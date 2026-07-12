Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri 2026: Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Futbolseverlerin haftalardır büyük bir heyecanla takip ettiği dev turnuvada artık son dönemece girildi. Çeyrek final aşamasında Norveç'i uzatmalarda saf dışı bırakan İngiltere ve İsviçre engelini 3-1 ile geçen son şampiyon Arjantin, adlarını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı. Diğer tarafta ise Fas'ı mağlup eden Fransa ile Belçika'yı turnuvanın dışına iten İspanya, erken final niteliğindeki ilk eşleşmeyi oluşturdu. Milyonlarca insanı ekran başına kilitleyecek olan yarı final müsabakaları için geri sayım başlarken, maçların oynanacağı stadyumlar ve saatler de netleşti.