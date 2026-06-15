Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

Yerli savunma sanayisinde attığı dev adımlarla küresel analistleri ters köşe yapan Türk Hava Kuvvetleri, köklü Avrupa ülkelerini listelerde geride bırakarak tarihi bir yükselişe imza attı. Göklerde vites yükselten Türkiye'nin askeri havacılık ligindeki bu yeni gurur tablosu, savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlesinin ne kadar doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtladı.