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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:37
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!
Global Firepower (GFP) 2026 yılı askeri güç raporunu güncelledi! Milli muharip uçak KAAN ve insansız savaş platformu KIZILELMA ile göklerde gövde gösterisi yapan Türk Hava Kuvvetleri, köklü Avrupa devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte uluslararası analistleri ters köşe yapan o liste ve Türkiye'nin gurur veren yeni yeri...