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Haberler Fotohaber Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:37

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

Global Firepower (GFP) 2026 yılı askeri güç raporunu güncelledi! Milli muharip uçak KAAN ve insansız savaş platformu KIZILELMA ile göklerde gövde gösterisi yapan Türk Hava Kuvvetleri, köklü Avrupa devlerini geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. İşte uluslararası analistleri ters köşe yapan o liste ve Türkiye'nin gurur veren yeni yeri...

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

Küresel askeri dengeleri baştan aşağı değiştiren 2026 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri raporu nihayet yayınlandı. Askeri havacılık dünyasının göz kulağı olduğu Global Firepower endeksi; yeni nesil savaş uçakları, yapay zeka destekli İHA/SİHA teknolojileri ve operasyonel kabiliyetleri mercek altına aldı.

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

Yerli savunma sanayisinde attığı dev adımlarla küresel analistleri ters köşe yapan Türk Hava Kuvvetleri, köklü Avrupa ülkelerini listelerde geride bırakarak tarihi bir yükselişe imza attı. Göklerde vites yükselten Türkiye'nin askeri havacılık ligindeki bu yeni gurur tablosu, savunma sanayisindeki bağımsızlık hamlesinin ne kadar doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

100- SENEGAL

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

99 - SLOVENYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

98 - ÇAD

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

97 - URUGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

96 - MALİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

95 - HONDURAS

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

94 - BOTSVANA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

93 - YENİ ZELANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

92 - SLOVAKYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

91 - PARAGUAY

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

90 - UGANDA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

89 - EL SALVADOR

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

88 - DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

87 - GEORGİA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

86 - HIRVATİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

85 - BOLİVYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

84- ERMENİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

83- BULGARİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

82 - ZAMBİYA

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

81 - ZİMBABVE

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

80 – LÜBNAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

79 - MACARİSTAN

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi açıklandı! Türkiye’nin sırası gurur kaynağı oldu!

78 - DOMİNİK CUMHURİYETİ

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