Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye'den Listeye Giren 3 Şehir
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:14

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye'den Listeye Giren 3 Şehir

Küresel gastronomi dünyasında taşlar yerinden oynadı! Dünyaca ünlü lezzet platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesini yayımladı. Mutfak devlerini geride bırakarak dünya gurmelerini büyüleyen ve listeye damga vuran 3 efsane Türk şehri göğsümüzü kabarttı. İşte her sokağı ayrı bir ziyafet sunan o gastronomi başkentlerimiz ve gurur verici dünya sıralamaları...

  • ABONE OL
Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

Milyonlarca lezzet tutkununun ve uluslararası gurmelerin oylarıyla şekillenen küresel lezzet haritası nihayet güncellendi! Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, gastronomi dünyasında büyük yankı uyandıran "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesini resmen açıkladı.

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

Küresel arenada İtalya, Fransa ve İspanya gibi mutfak devleriyle kıyasıya rekabet eden Türkiye, tam 3 efsanevi şehriyle listeye adeta damgasını vurdu. Asırlık yöresel tariflerimiz, dillere destan sokak lezzetlerimiz ve zengin sofra kültürümüz dünya sahnesinde bir kez daha tescillenirken; Gaziantep, İstanbul ve İzmir elde ettikleri başarıyla gurur kaynağımız oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

Peki, gurme dünyasını kendilerine hayran bırakan bu 3 efsane lezzet başkentimiz listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte küresel gastronomi arenasına damga vuran o gurur tablosunun tüm detayları…

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

100 - TRİESTE (İTALYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

99 - MANTUA (İTALYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

98 - VERONA (İTALYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

97 - YOGYAKARTA (ENDONEZYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

96 - NOTO (İTALYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

95 - AUSTİN (ABD)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

94 - CHARLESTON (ABD)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

93 - CHENNAİ (HİNDİSTAN)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

92 - SURAKARTA (ENDONEZYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

91 - HERAKLİON (YUNANİSTAN)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

90 - PRAGUE (ÇEKYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

89 - LONDON (İNGİLTERE)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

88 - MALAGA (İSPANYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

87 - ZAGREB (HIRVATİSTAN)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

86 - BUFFALO (ABD)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

85 - SİENA (İTALYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

84 - İZMİR (TÜRKİYE)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

83 - SAPPORO (JAPONYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

82 - CORDOBA (İSPANYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

81 - BERLİN (ALMANYA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

80 - BRUSSELS (BELÇİKA)

Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

79 - AMSTERDAM (HOLLANDA)

SON DAKİKA