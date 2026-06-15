Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye’den Listeye Giren 3 Şehir

Küresel arenada İtalya, Fransa ve İspanya gibi mutfak devleriyle kıyasıya rekabet eden Türkiye, tam 3 efsanevi şehriyle listeye adeta damgasını vurdu. Asırlık yöresel tariflerimiz, dillere destan sokak lezzetlerimiz ve zengin sofra kültürümüz dünya sahnesinde bir kez daha tescillenirken; Gaziantep, İstanbul ve İzmir elde ettikleri başarıyla gurur kaynağımız oldu.