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Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye'den Listeye Giren 3 Şehir
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:14
Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri Açıklandı: İşte Türkiye'den Listeye Giren 3 Şehir
Küresel gastronomi dünyasında taşlar yerinden oynadı! Dünyaca ünlü lezzet platformu TasteAtlas, merakla beklenen "Dünyanın En İyi 100 Yemek Şehri" listesini yayımladı. Mutfak devlerini geride bırakarak dünya gurmelerini büyüleyen ve listeye damga vuran 3 efsane Türk şehri göğsümüzü kabarttı. İşte her sokağı ayrı bir ziyafet sunan o gastronomi başkentlerimiz ve gurur verici dünya sıralamaları...