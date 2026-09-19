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Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 14:46
Dünyanın en tatlı istilası: Başta sadece 8 tanelerdi, şimdi adanın kontrolü onların elinde!
Japonya açıklarında yer alan Okunoshima Adası, insan eliyle yapılan küçük bir dokunuşun doğada nasıl devasa bir zincirleme etki yaratacağını kanıtlıyor. Yıllar önce adaya ayak basan sekiz sevimli misafirin hikayesi, bugün tüm dünyayı hayrete düşüren benzersiz bir ekosistem tablosuna dönüştü.