Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dar gelirliye konut kampanyası hayata geçirileceğinin müjdesi verilmişti. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara özel 1.20 faizli konut kredisi ile ilgili detaylar netleşiyor. Söz konusu proje, hiç evi olmayan kişiler3 15 yıla varan vade süresi ve düşük faiz oranıyla ödeme kolaylığı sağlayacak. Peki, düşük faizli konut kredisi şartları neler? İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, kimler alabilir? İşte detaylar.