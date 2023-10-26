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Haberler Fotohaber Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 26.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 08:40

Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

Düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında dar gelirliye konut kampanyası hayata geçirileceğinin müjdesi verilmişti. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara özel 1.20 faizli konut kredisi ile ilgili detaylar netleşiyor. Söz konusu proje, hiç evi olmayan kişiler3 15 yıla varan vade süresi ve düşük faiz oranıyla ödeme kolaylığı sağlayacak. Peki, düşük faizli konut kredisi şartları neler? İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, kimler alabilir? İşte detaylar.

Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

Düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli ve uzun vadeli konut kredisi hayata geçiriliyor. Çalışmalar Merkez Bankası ve BDDK tarafından yürütülürken gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. İlk evini almanın hayalini kuran kişilere ödeme kolaylığı sunan kampanya detaylarının ne zaman netleşeceği merak ediliyor. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak, şartları neler, kimler alabilecek? İşte, İlk Evim düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili ayrıntılar...

Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

İKİNCİ EV ALIMINA SINIRLAMA!

BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirdi. Tapusu olan tüketici, yeni bir ev daha isterse, evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Bu kararla yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması amaçlanırken, hiç evi olmayan vatandaşlar için yeni bir kampanya gündeme geldi.

Buna göre, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı geliyor.

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Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen İlk Evim kampanyası ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Söz konusu kredi için beklenti ise 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Düşük faizli konut kredisi şartları ve ödeme planı | İlk kez ev alacaklara 1.20 düşük faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlıyor?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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