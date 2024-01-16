E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? (turkiye.gov.tr)

E-Devlet sistemi neden açılmıyor? sorusu an itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Bazı vatandaşlar akşam saatlerinden beri sisteme giriş esnasında sorunlar yaşadığını bildiriyor. Bu kapsamda ise "e-Devlet sistemi uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, e-Devlet neden açılmıyor, giriş nasıl yapılır? İşte detaylar.