Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
21:13
E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? (turkiye.gov.tr)
Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı e-Devlet neden ulaşılamıyor? sorusu vatandaşların gündemine geldi. e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olarak kullanılıyor. Bazı kullanıcılar an itibarıyla sisteme erişmekte sorun yaşadığından söz ediyor. Peki, E devlete ne oldu, ne zaman ulaşılacak?