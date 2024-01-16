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Haberler Fotohaber E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? (turkiye.gov.tr)
Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 21:13

E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? (turkiye.gov.tr)

Ülkemizde birçok devlet hizmetinin sağlandığı e-Devlet neden ulaşılamıyor? sorusu vatandaşların gündemine geldi. e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olarak kullanılıyor. Bazı kullanıcılar an itibarıyla sisteme erişmekte sorun yaşadığından söz ediyor. Peki, E devlete ne oldu, ne zaman ulaşılacak?

E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? turkiye.gov.tr

E-Devlet sistemi neden açılmıyor? sorusu an itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Bazı vatandaşlar akşam saatlerinden beri sisteme giriş esnasında sorunlar yaşadığını bildiriyor. Bu kapsamda ise "e-Devlet sistemi uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, e-Devlet neden açılmıyor, giriş nasıl yapılır? İşte detaylar.

E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? turkiye.gov.tr

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

E devlet giriş ekranı zaman zaman yoğunluk yaşayabiliyor. Özellikle toplu işlemler sonrası yoğunluk yaşayan sistemle ilgili sorular yanıt arıyor. e-devlet sistemi hatası için herhangi bir bilgi gelmedi.

İlgili problemler çok kısa sürede düzeltilerek vatandaşların dijital hizmetlere ulaşması sağlanmaktadır.

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E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? turkiye.gov.tr

E DEVLET "BU SİTEYE ULAŞILAMIYOR " HATASI NE, SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bugün E Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, " Bu siteye ulaşılamıyor " yazısıyla karşılaştılar. Kabine Toplantısı ardından açıklanan emekliye ek zam oranın ardından vatandaşlar e- devlet uygulamasına yöneldi. Yoğunluk nedeniyle uygulamada sorun meydana geldi. Yoğunluğun ardından düzelmesi bekleniyor.

E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? turkiye.gov.tr

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR 2024?

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra sisteme başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

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E Devlet giriş neden açılmıyor, ne oldu? E Devlet’e ne zaman düzelecek? turkiye.gov.tr
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