Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
15:23
E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS sınav sonuçları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKSPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrası sınav sonuçlarını bekleyen ve ataması gerçekleşecek olan adaylar EKPSS sınav sonuç sorgulama ekranına ve "EKPSS sonuçları açıklandı" duyurusuna odaklandılar. Genel yetenek ve genel kültür testlerine tabi tutulan adaylar engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilen sınava katıldılar. Peki, KPSS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı