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Haberler Fotohaber E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 15:23

E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS sınav sonuçları gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKSPSS) 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrası sınav sonuçlarını bekleyen ve ataması gerçekleşecek olan adaylar EKPSS sınav sonuç sorgulama ekranına ve "EKPSS sonuçları açıklandı" duyurusuna odaklandılar. Genel yetenek ve genel kültür testlerine tabi tutulan adaylar engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilen sınava katıldılar. Peki, KPSS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı

E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

28 Nisan'da gerçekleşen EKPSS oturumlarına binlerce aday katılım sağladı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirme bekleyen adaylar "EKPSS sonuç ekranına" odaklandı. İşte EKPSS sonuç sorgulama ekranı

E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sonuçları, ÖSYM internet sitesinde yer alan bilgilere göre 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Bu sonuçların öncesinde adaylar, 06-21 Mayıs tarihlerinde kura başvurularını gerçekleştirecek. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

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E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

E KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILIYOR SON DAKİKA: EKPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

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