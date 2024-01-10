Giriş Tarihi: 10.01.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
11:45
e-Okul ne zaman kapanacak, not girişi kapandı mı? 2023-2024 e-Okul VBS sınav notu ve devamsızlık sorgulama ekranı
e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile ortalama hesaplama, sınav sonucu sorgulama, devamsızlık bilgisi gibi bilgilere ulaşılıyor. Dönem sonu gelirken öğretmenler ve öğrenciler 15 tatil öncesinde MEB Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde son işlemlerini gerçekleştiriyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için not girişlerinin kapanma tarihi, bilgi girişinde son gün araştırılıyor. Peki, e-okul ne zaman kapanıyor, not girişi kapandı mı? İşte,