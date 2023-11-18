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Haberler Fotohaber E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama
Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 13:51

E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama

e-Okul ekranı için araştırmalar sürüyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona eriyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi okul sıralarına dönmeye hazırlanıyor. Haftalık ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu gibi bilgilere erişmek isteyen öğrenciler ve velileri ise e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni (VBS) ziyaret ediyor. e-Okul VBS öğrenci giriş ekranına giriş yapabilmek için kendi bilgilerinizi kullanmanız gerekiyor. Peki, MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte, e-Okul VBS giriş ekranı 2023-2024

E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci Pazartesi günü yeniden okul sıralarına kavuşacak. 1. dönemin ilk yarısındaki eğitim durumları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler ve velileri ise E-Okul VBS Giriş Ekranı ziyaretlerini sürdürüyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden haftalık ders programı, yazılı sonuçları, devamsızlık ve karne notu gibi bilgiler aktarılıyor. Peki, MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama

E-OKUL GİRİŞ EKRANI | E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

Öğrenci Giriş İçin Linke Tıklayın >> E Okul

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E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama

E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI 2023-2024 || MEB e-Okul VBS öğrenci giriş linki ile sınav sonuçları, devamsızlık ve karne notu sorgulama

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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