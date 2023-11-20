E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ | MEB VBS E-Okul öğrenci giriş ekranı ile sınav tarihi, yazılı sonuçları ve devamsızlık görüntüleme ekranı

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili sona erdi. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri yeniden okul sıralarına kavuştu. 1. dönemin ikinci yarısındaki haftalık ders programı için Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları başladı. Öğrenciler ve velileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile ders programının yanı sıra devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu gibi bilgilere erişebiliyor. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...