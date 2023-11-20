Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ | MEB VBS E-Okul öğrenci giriş ekranı ile sınav tarihi, yazılı sonuçları ve devamsızlık görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 14:20

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ | MEB VBS E-Okul öğrenci giriş ekranı ile sınav tarihi, yazılı sonuçları ve devamsızlık görüntüleme ekranı

e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ziyaret edilmeye devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili sona erdi. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri yeniden okul sıralarına kavuştu. 1. dönemin ikinci yarısındaki haftalık ders programı için Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları başladı. Öğrenciler ve velileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile ders programının yanı sıra devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu gibi bilgilere erişebiliyor. Peki, e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı...

e-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı MEB 2023-2024: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

2023-2024 eğitim öğretim yılının Kasım ara tatili sona ererken Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı araştırmaları da hız kazandı. Bilindiği üzere haftalık ders programı, sınav notu, devamsızlık ve karne notu gibi bilgiler bu sisteme kaydediliyor. Şimdi yeniden okul sıralarına dönüş yapan 19 milyonu aşkın öğrenci ve velilerinin gündeminde ''Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?'' sorusu yer alıyor. İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama sayfası ve tüm detaylar...

e-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı MEB 2023-2024: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL GİRİŞ EKRANI | E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

Öğrenci Giriş İçin Linke Tıklayın >> E Okul

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
e-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı MEB 2023-2024: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı MEB 2023-2024: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

e-Okul VBS Öğrenci Giriş Ekranı MEB 2023-2024: e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

SON DAKİKA