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Haberler Fotohaber Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?
Giriş Tarihi: 18.07.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 13:06

Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Ebelik taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih döneminde sağlık alanında kariyer hedefleyen adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 76 üniversitede 115 farklı programda eğitim verilen bölüm için adaylar, "Ebelik için kaç puan ve kaç bin sıralama gerekiyor?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte ebelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

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Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Sayısal puan türüyle öğrenci alan Ebelik bölümü, devlet ve vakıf üniversitelerinde sağlık alanında eğitim almak isteyen adayların tercih listelerinde öne çıkıyor. 2026 YKS tercih sürecinde adaylar; hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığı, başarı sıralamalarının hangi aralıkta oluştuğu ve kontenjanların nasıl şekillendiğini merak ediyor. Bu kapsamda hazırlanan listede il il ve okul okul Ebelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

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Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı Sırası Taban
Puanı
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
8		 12
11
10
8		 180.189
205.714
169.599
164.025		 346,98053
321,14901
360,09530
356,98142
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
9
10
6		 11
9
10
6		 230.414
251.490
293.611
207.686		 325,06054
304,24255
309,53269
333,58184
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59
49
44
41		 59
49
44
41		 404.953
435.655
399.376
374.043		 277,99342
262,75413
283,19793
277,52597
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 110
115
110
110		 113
118
116
113		 143.545
168.983
175.185
180.211		 367,5029
338,31208
356,97776
347,63280
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
12
12
12		 17
13
14
12		 154.464
170.475
168.558
162.183		 360,84682
337,52492
360,70303
358,08724
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ebelik
(Ankara) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
72
72		 160.578
189.682
193.469
197.061		 357,33207
328,16340
347,69309
338,73380
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
96
93		 160.641
184.502
186.385
186.766		 357,29615
330,54404
351,16789
344,09911
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 6


 162.163


 356,47187
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
10
9
9		 16
12
11
9		 163.550
187.628
197.331
201.613		 355,72269
329,12276
345,80611
336,52284
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
74
72		 164.500
192.845
192.796
192.953		 355,19584
326,74125
348,02925
340,80172
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
6
5
6		 9
8
6
6		 164.636
189.568
197.868
203.423		 355,11679
328,21830
345,54997
335,62556
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 72
77
74
72		 171.830
195.262
190.750
181.865		 351,28115
325,64687
349,02369
346,71955
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 79
96
92
72		 173.618
196.248
197.335
190.336		 350,38236
325,23130
345,80446
342,15352
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 6


 173.838


 350,25721
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
6		 9
9
8
6		 174.432
222.210
184.913
214.232		 349,95889
314,62329
351,91133
330,50799
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
95
90
90		 91
101
93
93		 174.636
205.296
204.573
203.467		 349,84895
321,33270
342,42401
335,61348
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
96
93		 175.500
199.234
200.732
188.995		 349,41582
323,88820
344,20639
342,89298
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
90
85
85		 91
96
90
88		 176.498
205.698
210.939
207.886		 348,89902
321,15795
339,56043
333,48694
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85

 79
91

 179.297
210.714

 347,43287
319,10489
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
8		 12
11
10
8		 180.189
205.714
169.599
164.025		 346,98053
321,14901
360,09530
356,98142
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
95
93		 182.696
210.565
216.400
211.861		 345,69891
319,16506
337,21478
331,62051
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 84
91
84
82		 182.793
210.541
220.333
207.372		 345,64871
319,17458
335,55156
333,74181
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85
80
70		 87
112
104
72		 183.432
216.620
219.653
203.079		 345,33257
316,78369
335,84171
335,79151
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 84
91
82
82		 185.815
213.086
218.971
213.841		 344,18595
318,15683
336,12576
330,70827
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
60		 64
69
62
62		 186.415
215.459
219.031
214.683		 343,89217
317,24657
336,10033
330,30864
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
10
10
12		 17
12
11
12		 187.543
214.432
226.892
209.257		 343,36767
317,64165
332,85522
332,82634
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 84
91
84
82		 188.513
219.002
220.883
215.183		 342,89171
315,84284
335,33144
330,08604
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
74
72		 189.064
219.943
221.886
216.234		 342,63034
315,48812
334,92044
329,60202
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
93
93		 192.078
223.378
226.265
221.192		 341,22713
314,17516
333,10426
327,40260
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
96
93		 192.511
222.675
225.841
220.776		 341,02542
314,44472
333,29160
327,58121
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
12		 13
12
11
12		 192.897
220.198
229.685
220.085		 340,84865
315,39517
331,73969
327,88571
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
30		 49
49
41
31		 193.027
224.522
232.659
228.323		 340,78579
313,74807
330,54848
324,28979
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
9		 12
12
11
9		 193.779
209.234
210.930
198.805		 340,45241
319,71204
339,56303
337,87683
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 74
91
84
82		 194.017
223.259
223.666
219.484		 340,35016
314,22040
334,17710
328,15343
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
12
12
12		 19
13
15
12		 195.546
206.318
218.590
203.133		 339,64527
320,89452
336,28779
335,76445
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
65
55		 64
74
69
57		 195.976
226.547
226.779
219.922		 339,44656
312,98378
332,90423
327,95875
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
10
10
12		 13
12
11
12		 196.405
224.548
233.676
212.344		 339,2622
313,73897
330,15590
331,40321
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
9
8		 11
12
11
8		 196.993
217.653
228.976
220.595		 338,99047
316,36215
332,02187
327,65616
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
60		 64
69
64
62		 197.217
228.395
221.433
218.182		 338,89164
312,31814
335,10931
328,72655
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
80
75
75		 87
104
98
77		 198.105
231.202
229.907
212.849		 338,48294
311,31254
331,64972
331,18340
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
90
85
75		 91
96
88
77		 198.401
228.385
231.610
224.643		 338,3453
312,32094
330,96596
325,86337
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
60		 64
69
64
62		 198.923
231.853
234.429
227.199		 338,10846
311,08101
329,83494
324,73726
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 199.388
240.269

 337,91138
308,09816
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
8
8		 10
10
9
8		 200.537
228.928
241.281
235.013		 337,39384
312,11041
327,19923
321,45209
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 79
96
92
72		 200.713
229.602
229.674
225.529		 337,30806
311,86611
331,74433
325,46089
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 202.692


 336,42386
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85
80
80		 79
91
103
82		 202.847
232.437
237.520
229.118		 336,35432
310,87750
328,65834
323,94547
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
7
7
8		 11
8
8
8		 202.935
227.768
233.203
233.206		 336,31766
312,54534
330,33604
322,21358
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
60		 64
69
62
62		 202.942
232.661
233.810
224.814		 336,31392
310,79854
330,09728
325,77441
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
60		 70
85
79
62		 203.028
231.728
231.866
222.671		 336,27693
311,13024
330,86232
326,73021
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
53
52		 203.558
233.779
237.804
228.796		 336,05061
310,39626
328,55342
324,08804
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
40		 59
59
53
41		 204.299
236.861
241.658
231.041		 335,72911
309,26650
327,04420
323,10715
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
5
4
5		 8
6
5
5		 205.328
229.580
239.680
232.628		 335,27073
311,87096
327,81389
322,46219
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
105
100
100		 103
108
106
103		 205.916
236.843
236.538
230.632		 335,03257
309,27384
329,03038
323,27089
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
 35
60
52
 206.181
238.678
239.957
 334,91721
308,62419
327,70828
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 81
98
92
72		 206.822
242.555
241.998
221.470		 334,62312
307,28907
326,91321
327,27670
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
70		 54
60
52
72		 207.892
241.346
240.227
225.402		 334,17187
307,72613
327,60058
325,50469
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
6
 12
13
7
 208.881
241.076
239.348
 333,74315
307,81529
327,96047
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 84
91
83
82		 209.397
240.375
244.637
231.748		 333,52141
308,06133
325,93616
322,82421
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
10
9
8		 10
11
10
8		 209.741
229.265
239.280
234.453		 333,38167
311,97993
327,98047
321,68428
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 37
37
32
 209.807
239.181
238.362
 333,35306
308,46324
328,33593
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7


 9


 210.035


 333,25368
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
65
65		 70
92
85
67		 210.135
243.649
243.221
229.209		 333,21099
306,90813
326,46726
323,90243
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 211.807


 332,50589
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
94
93		 212.596
245.671
248.308
236.312		 332,16627
306,20218
324,59329
320,91964
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
90
85
75		 84
96
89
77		 213.018
245.300
248.529
238.074		 331,98423
306,32813
324,50975
320,20639
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Piraziz) (GİRESUN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
74
72		 213.343
243.428
244.913
235.793		 331,84551
306,98397
325,83184
321,13130
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
73
72		 214.423
246.393
248.413
234.872		 331,39337
305,95688
324,54884
321,50817
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
70
70		 54
79
72
72		 214.543
248.216
250.374
237.495		 331,34088
305,34887
323,83918
320,44117
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 215.167


 331,06754
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
64
62		 215.649
247.343
245.279
233.630		 330,87515
305,63445
325,69530
322,03522
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
75
70
70		 74
79
72
72		 216.887
249.588
240.938
229.760		 330,35472
304,88481
327,33162
323,65378
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Ebelik
(Besni) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 35
40

 217.090
248.537

 330,27884
305,23719
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 7


 218.666


 329,63937
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 6


 218.791


 329,58749
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 59
59
54
52		 220.626
250.815
251.564
238.669		 328,84221
304,46882
323,40290
319,96008
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
65
60
50		 64
69
64
52		 221.241
250.480
251.398
237.699		 328,61725
304,57360
323,46352
320,35740
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
7
7
8		 11
9
8
8		 221.386
236.908
243.830
238.540		 328,56194
309,25167
326,24102
320,01143
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
8
6
 10
10
8
 224.361
239.267
244.398
 327,40295
308,43982
326,02416
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 224.758


 327,23326
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
9
10
6		 11
9
10
6		 230.414
251.490
293.611
207.686		 325,06054
304,24255
309,53269
333,58184
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
19
18
23		 17
19
18
23		 245.165
262.804
266.274
296.113		 319,66504
300,67459
318,25377
299,16835
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
15
16
13		 14
15
16
13		 256.942
271.497
285.994
322.939		 315,57632
298,10503
311,85199
291,01079
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19


 19


 262.276


 313,81967
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
38
34
34		 42
38
34
34		 267.844
311.056
292.018
310.138		 312,01492
287,29887
309,99640
294,82776
Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
34		 42
42
42
34		 305.978
330.142
357.829
345.972		 300,75781
282,72652
292,44085
284,61024
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59
49
44
41		 59
49
44
41		 404.953
435.655
399.376
374.043		 277,99342
262,75413
283,19793
277,52597
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 64
59
55
51		 64
59
55
51		 434.643
402.747
385.765
413.946		 272,58374
268,17285
286,07627
268,66223
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 48
46
42
37		 48
46
42
37		 463.560
578.724
475.514
525.520		 267,76127
244,82333
269,01512
249,35849
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 25


 463.565


 267,76083
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 476.475


 265,7525
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
47
42
 55
47
42
 494.812
587.626
614.482
 263,00581
243,91505
249,54617
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6


 6


 501.658


 261,99751
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
22
17
13		 20
22
17
13		 512.473
661.297
479.705
501.325		 260,46771
237,03629
268,31743
252,97800
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 64
47
42
42		 64
47
42
42		 576.376
574.208
607.113
640.102		 252,31923
245,29569
250,44604
235,25926
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
23
28
48		 30
23
28
48		 577.404
395.177
397.567
329.008		 252,19942
269,50176
283,56341
289,32029
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
40
25
 50
40
25
 613.617
707.441
536.613
 248,13724
233,14336
259,63461
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 53
53

 53
53

 626.776
807.543

 246,73368
225,17607
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )		 Ebelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 68
68
34
 68
68
34
 636.559
627.477
484.338
 245,72245
240,08490
267,55017
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42


 42


 638.729


 245,50559
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 76
71
68
68		 76
71
68
68		 667.851
974.009
568.180
573.374		 242,63172
212,16425
255,35586
242,96765
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 102
68
68
68		 102
68
68
68		 670.595
482.971
527.975
427.684		 242,36799
255,92898
260,87168
265,88395
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
18
17
14		 21
18
17
14		 672.357
1.073.569
525.290
619.722		 242,19925
203,75121
261,25330
237,49387
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 58
57
52
42		 58
57
52
42		 755.089
483.836
491.232
503.562		 234,73226
255,81713
266,46326
252,62407
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 787.486


 231,95997
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 824.626


 228,89547
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 838.189


 227,78728
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
51
42		 55
55
51
42		 848.112
603.001
697.141
421.615		 226,98876
242,39908
240,56236
267,10623
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 Ebelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34


 34


 848.980


 226,91638
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
16

 16
16

 861.318
1.018.092

 225,9102
208,53333
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
 1
1
2
 864.008
757.939
699.161
 225,70363
229,06838
240,35920
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
9
9
 15
9
9
 876.517
821.741
708.227
 224,71633
224,08205
239,46402
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 33


 33


 1.007.465


 213,99537
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
34
30
30		 42
34
30
30		 1.029.279
333.641
384.627
425.776		 212,08542
281,93148
286,32707
266,26309
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
45
40
20		 46
43
40
20		 1.194.606
Dolmadı
682.687
608.553		 194,90543
Dolmadı
242,03887
238,75747
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85


 85


 1.201.373


 194,00241
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 102


 66


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 101


 41


 Dolmadı


 Dolmadı
Haber Girişi Serap Salman - Editör

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