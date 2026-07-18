Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Ebelik için kaç puan ve sıralama gerekiyor?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı Sırası
|Taban
Puanı
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
8
|12
11
10
8
|180.189
205.714
169.599
164.025
|346,98053
321,14901
360,09530
356,98142
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
9
10
6
|11
9
10
6
|230.414
251.490
293.611
207.686
|325,06054
304,24255
309,53269
333,58184
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
49
44
41
|59
49
44
41
|404.953
435.655
399.376
374.043
|277,99342
262,75413
283,19793
277,52597
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|110
115
110
110
|113
118
116
113
|143.545
168.983
175.185
180.211
|367,5029
338,31208
356,97776
347,63280
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
12
12
12
|17
13
14
12
|154.464
170.475
168.558
162.183
|360,84682
337,52492
360,70303
358,08724
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ebelik
(Ankara) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
72
72
|160.578
189.682
193.469
197.061
|357,33207
328,16340
347,69309
338,73380
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
96
93
|160.641
184.502
186.385
186.766
|357,29615
330,54404
351,16789
344,09911
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|6
—
—
—
|162.163
…
—
—
|356,47187
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
10
9
9
|16
12
11
9
|163.550
187.628
197.331
201.613
|355,72269
329,12276
345,80611
336,52284
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
74
72
|164.500
192.845
192.796
192.953
|355,19584
326,74125
348,02925
340,80172
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
6
5
6
|9
8
6
6
|164.636
189.568
197.868
203.423
|355,11679
328,21830
345,54997
335,62556
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|72
77
74
72
|171.830
195.262
190.750
181.865
|351,28115
325,64687
349,02369
346,71955
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|79
96
92
72
|173.618
196.248
197.335
190.336
|350,38236
325,23130
345,80446
342,15352
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|6
—
—
—
|173.838
…
—
—
|350,25721
—
—
—
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
6
|9
9
8
6
|174.432
222.210
184.913
214.232
|349,95889
314,62329
351,91133
330,50799
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
95
90
90
|91
101
93
93
|174.636
205.296
204.573
203.467
|349,84895
321,33270
342,42401
335,61348
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
96
93
|175.500
199.234
200.732
188.995
|349,41582
323,88820
344,20639
342,89298
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
90
85
85
|91
96
90
88
|176.498
205.698
210.939
207.886
|348,89902
321,15795
339,56043
333,48694
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
—
—
|79
91
—
—
|179.297
210.714
—
—
|347,43287
319,10489
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
8
|12
11
10
8
|180.189
205.714
169.599
164.025
|346,98053
321,14901
360,09530
356,98142
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
95
93
|182.696
210.565
216.400
211.861
|345,69891
319,16506
337,21478
331,62051
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|84
91
84
82
|182.793
210.541
220.333
207.372
|345,64871
319,17458
335,55156
333,74181
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
80
70
|87
112
104
72
|183.432
216.620
219.653
203.079
|345,33257
316,78369
335,84171
335,79151
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|84
91
82
82
|185.815
213.086
218.971
213.841
|344,18595
318,15683
336,12576
330,70827
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
60
|64
69
62
62
|186.415
215.459
219.031
214.683
|343,89217
317,24657
336,10033
330,30864
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
10
10
12
|17
12
11
12
|187.543
214.432
226.892
209.257
|343,36767
317,64165
332,85522
332,82634
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|84
91
84
82
|188.513
219.002
220.883
215.183
|342,89171
315,84284
335,33144
330,08604
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SAKARYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
74
72
|189.064
219.943
221.886
216.234
|342,63034
315,48812
334,92044
329,60202
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
93
93
|192.078
223.378
226.265
221.192
|341,22713
314,17516
333,10426
327,40260
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
96
93
|192.511
222.675
225.841
220.776
|341,02542
314,44472
333,29160
327,58121
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
12
|13
12
11
12
|192.897
220.198
229.685
220.085
|340,84865
315,39517
331,73969
327,88571
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
30
|49
49
41
31
|193.027
224.522
232.659
228.323
|340,78579
313,74807
330,54848
324,28979
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
9
|12
12
11
9
|193.779
209.234
210.930
198.805
|340,45241
319,71204
339,56303
337,87683
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|74
91
84
82
|194.017
223.259
223.666
219.484
|340,35016
314,22040
334,17710
328,15343
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
12
12
12
|19
13
15
12
|195.546
206.318
218.590
203.133
|339,64527
320,89452
336,28779
335,76445
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
65
55
|64
74
69
57
|195.976
226.547
226.779
219.922
|339,44656
312,98378
332,90423
327,95875
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
10
10
12
|13
12
11
12
|196.405
224.548
233.676
212.344
|339,2622
313,73897
330,15590
331,40321
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
9
8
|11
12
11
8
|196.993
217.653
228.976
220.595
|338,99047
316,36215
332,02187
327,65616
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
60
|64
69
64
62
|197.217
228.395
221.433
218.182
|338,89164
312,31814
335,10931
328,72655
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
80
75
75
|87
104
98
77
|198.105
231.202
229.907
212.849
|338,48294
311,31254
331,64972
331,18340
|KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
90
85
75
|91
96
88
77
|198.401
228.385
231.610
224.643
|338,3453
312,32094
330,96596
325,86337
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
60
|64
69
64
62
|198.923
231.853
234.429
227.199
|338,10846
311,08101
329,83494
324,73726
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BARTIN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|199.388
240.269
—
—
|337,91138
308,09816
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
8
8
|10
10
9
8
|200.537
228.928
241.281
235.013
|337,39384
312,11041
327,19923
321,45209
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|79
96
92
72
|200.713
229.602
229.674
225.529
|337,30806
311,86611
331,74433
325,46089
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|202.692
…
—
—
|336,42386
—
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
80
80
|79
91
103
82
|202.847
232.437
237.520
229.118
|336,35432
310,87750
328,65834
323,94547
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
7
7
8
|11
8
8
8
|202.935
227.768
233.203
233.206
|336,31766
312,54534
330,33604
322,21358
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AMASYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
60
|64
69
62
62
|202.942
232.661
233.810
224.814
|336,31392
310,79854
330,09728
325,77441
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
60
|70
85
79
62
|203.028
231.728
231.866
222.671
|336,27693
311,13024
330,86232
326,73021
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
53
52
|203.558
233.779
237.804
228.796
|336,05061
310,39626
328,55342
324,08804
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
40
|59
59
53
41
|204.299
236.861
241.658
231.041
|335,72911
309,26650
327,04420
323,10715
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
5
4
5
|8
6
5
5
|205.328
229.580
239.680
232.628
|335,27073
311,87096
327,81389
322,46219
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
105
100
100
|103
108
106
103
|205.916
236.843
236.538
230.632
|335,03257
309,27384
329,03038
323,27089
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
—
|35
60
52
—
|206.181
238.678
239.957
—
|334,91721
308,62419
327,70828
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|81
98
92
72
|206.822
242.555
241.998
221.470
|334,62312
307,28907
326,91321
327,27670
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
70
|54
60
52
72
|207.892
241.346
240.227
225.402
|334,17187
307,72613
327,60058
325,50469
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
6
—
|12
13
7
—
|208.881
241.076
239.348
—
|333,74315
307,81529
327,96047
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|84
91
83
82
|209.397
240.375
244.637
231.748
|333,52141
308,06133
325,93616
322,82421
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
10
9
8
|10
11
10
8
|209.741
229.265
239.280
234.453
|333,38167
311,97993
327,98047
321,68428
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BİTLİS) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|37
37
32
—
|209.807
239.181
238.362
—
|333,35306
308,46324
328,33593
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
—
—
—
|9
—
—
—
|210.035
…
—
—
|333,25368
—
—
—
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
65
65
|70
92
85
67
|210.135
243.649
243.221
229.209
|333,21099
306,90813
326,46726
323,90243
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|211.807
…
—
—
|332,50589
—
—
—
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
94
93
|212.596
245.671
248.308
236.312
|332,16627
306,20218
324,59329
320,91964
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRKLARELİ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
90
85
75
|84
96
89
77
|213.018
245.300
248.529
238.074
|331,98423
306,32813
324,50975
320,20639
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(Piraziz) (GİRESUN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
74
72
|213.343
243.428
244.913
235.793
|331,84551
306,98397
325,83184
321,13130
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ÇANKIRI) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
73
72
|214.423
246.393
248.413
234.872
|331,39337
305,95688
324,54884
321,50817
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
70
70
|54
79
72
72
|214.543
248.216
250.374
237.495
|331,34088
305,34887
323,83918
320,44117
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|215.167
…
—
—
|331,06754
—
—
—
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TUNCELİ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
64
62
|215.649
247.343
245.279
233.630
|330,87515
305,63445
325,69530
322,03522
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
75
70
70
|74
79
72
72
|216.887
249.588
240.938
229.760
|330,35472
304,88481
327,33162
323,65378
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Ebelik
(Besni) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|35
40
—
—
|217.090
248.537
—
—
|330,27884
305,23719
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|7
—
—
—
|218.666
…
—
—
|329,63937
—
—
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|6
—
—
—
|218.791
…
—
—
|329,58749
—
—
—
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|59
59
54
52
|220.626
250.815
251.564
238.669
|328,84221
304,46882
323,40290
319,96008
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
65
60
50
|64
69
64
52
|221.241
250.480
251.398
237.699
|328,61725
304,57360
323,46352
320,35740
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
7
7
8
|11
9
8
8
|221.386
236.908
243.830
238.540
|328,56194
309,25167
326,24102
320,01143
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
8
6
—
|10
10
8
—
|224.361
239.267
244.398
—
|327,40295
308,43982
326,02416
—
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ŞIRNAK) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|224.758
…
—
—
|327,23326
—
—
—
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
9
10
6
|11
9
10
6
|230.414
251.490
293.611
207.686
|325,06054
304,24255
309,53269
333,58184
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
19
18
23
|17
19
18
23
|245.165
262.804
266.274
296.113
|319,66504
300,67459
318,25377
299,16835
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Ebelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
15
16
13
|14
15
16
13
|256.942
271.497
285.994
322.939
|315,57632
298,10503
311,85199
291,01079
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
—
—
—
|19
—
—
—
|262.276
…
—
—
|313,81967
—
—
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
38
34
34
|42
38
34
34
|267.844
311.056
292.018
310.138
|312,01492
287,29887
309,99640
294,82776
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANTALYA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
34
|42
42
42
34
|305.978
330.142
357.829
345.972
|300,75781
282,72652
292,44085
284,61024
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KONYA) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
49
44
41
|59
49
44
41
|404.953
435.655
399.376
374.043
|277,99342
262,75413
283,19793
277,52597
|İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|64
59
55
51
|64
59
55
51
|434.643
402.747
385.765
413.946
|272,58374
268,17285
286,07627
268,66223
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|48
46
42
37
|48
46
42
37
|463.560
578.724
475.514
525.520
|267,76127
244,82333
269,01512
249,35849
|MUDANYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BURSA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|25
—
—
—
|463.565
…
—
—
|267,76083
—
—
—
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|476.475
…
—
—
|265,7525
—
—
—
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(TRABZON) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
47
42
—
|55
47
42
—
|494.812
587.626
614.482
—
|263,00581
243,91505
249,54617
—
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
—
—
—
|6
—
—
—
|501.658
…
—
—
|261,99751
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
22
17
13
|20
22
17
13
|512.473
661.297
479.705
501.325
|260,46771
237,03629
268,31743
252,97800
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|64
47
42
42
|64
47
42
42
|576.376
574.208
607.113
640.102
|252,31923
245,29569
250,44604
235,25926
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
23
28
48
|30
23
28
48
|577.404
395.177
397.567
329.008
|252,19942
269,50176
283,56341
289,32029
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
40
25
—
|50
40
25
—
|613.617
707.441
536.613
—
|248,13724
233,14336
259,63461
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|53
53
—
—
|53
53
—
—
|626.776
807.543
—
—
|246,73368
225,17607
—
—
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf )
|Ebelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|68
68
34
—
|68
68
34
—
|636.559
627.477
484.338
—
|245,72245
240,08490
267,55017
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|42
—
—
—
|638.729
…
—
—
|245,50559
—
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|76
71
68
68
|76
71
68
68
|667.851
974.009
568.180
573.374
|242,63172
212,16425
255,35586
242,96765
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|102
68
68
68
|102
68
68
68
|670.595
482.971
527.975
427.684
|242,36799
255,92898
260,87168
265,88395
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Yüksekokulu (KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
18
17
14
|21
18
17
14
|672.357
1.073.569
525.290
619.722
|242,19925
203,75121
261,25330
237,49387
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|58
57
52
42
|58
57
52
42
|755.089
483.836
491.232
503.562
|234,73226
255,81713
266,46326
252,62407
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|787.486
…
—
—
|231,95997
—
—
—
|İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|824.626
…
—
—
|228,89547
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|838.189
…
—
—
|227,78728
—
—
—
|İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
51
42
|55
55
51
42
|848.112
603.001
697.141
421.615
|226,98876
242,39908
240,56236
267,10623
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|Ebelik
(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|34
—
—
—
|848.980
…
—
—
|226,91638
—
—
—
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
16
—
—
|16
16
—
—
|861.318
1.018.092
—
—
|225,9102
208,53333
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
—
|1
1
2
—
|864.008
757.939
699.161
—
|225,70363
229,06838
240,35920
—
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
9
9
—
|15
9
9
—
|876.517
821.741
708.227
—
|224,71633
224,08205
239,46402
—
|İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|33
—
—
—
|33
—
—
—
|1.007.465
…
—
—
|213,99537
—
—
—
|DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
34
30
30
|42
34
30
30
|1.029.279
333.641
384.627
425.776
|212,08542
281,93148
286,32707
266,26309
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
45
40
20
|46
43
40
20
|1.194.606
Dolmadı
682.687
608.553
|194,90543
Dolmadı
242,03887
238,75747
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
—
—
—
|85
—
—
—
|1.201.373
…
—
—
|194,00241
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|102
—
—
—
|66
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Ebelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|101
—
—
—
|41
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—