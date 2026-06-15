Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl'dan acı haber!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 15:29

Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl'dan acı haber!

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Dün yeni yaşını kutlayan başarılı oyuncunun, sabah saatlerinde evinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Acı haberin ardından arama motorlarında ve sosyal medyada Ece İrtem öldü mü, Kızılcık Şerbeti Işık neden öldü, kaç yaşındaydı? sorularına yanıt aranıyor.

  • ABONE OL
Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl’dan acı haber!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem'in hayatını kaybetmesinin ardından oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki genç sanatçı sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İşte Ece İrtem'in hayatı, kariyeri ve dair merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl’dan acı haber!

ECE İRTEM KİMDİR, NEDEN VEFAT ETTİ?

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl rolüyle ünlenen Ece İrtem'in vefat haberi sosyal medyanın gündemine yerleşti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde sabah saatlerinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl’dan acı haber!

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem 14 Haziran 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. . Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi'den eğitim aldı.

Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl’dan acı haber!

ECE İRTEM OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Şeref Meselesi

Paramparça

Kertenkele

Yeni Gelin

Payitaht Abdülhamid

Kızılcık Şerbeti
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA