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Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl'dan acı haber!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 15:29
Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, Ece İrtem neden öldü, kaç yaşındaydı? Kızılcık Şerbeti Işıl'dan acı haber!
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Dün yeni yaşını kutlayan başarılı oyuncunun, sabah saatlerinde evinde geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Acı haberin ardından arama motorlarında ve sosyal medyada Ece İrtem öldü mü, Kızılcık Şerbeti Işık neden öldü, kaç yaşındaydı? sorularına yanıt aranıyor.