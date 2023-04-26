Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihleri merak ediliyor. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (ECZYT), kar payı dağıtımına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu Kararı'nı KAP üzerinden açıkladı. Bu noktada şirketin hisselerine ortak olan yatırımcılar "2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. İşte, 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi ve pay başı ödenecek tutar…