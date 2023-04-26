Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

Eczacıbaşı temettü ödemesi son durum gelişmeleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Eczacıbaşı Yatırım Holding, portföyünde ECZYT hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı ödeyeceği net temettü tutarını açıkladı. Bu gelişme sonrası piyasaların takipçileri ve yatırımcılar "2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne kadar ve ne zaman yatacak, hangi tarihte hesaba geçer?" sorularını gündeme taşıdı. İşte 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi hakkında tüm merak edilenler…