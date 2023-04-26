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Haberler Fotohaber Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:32

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihleri merak ediliyor. Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı (ECZYT), kar payı dağıtımına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu Kararı'nı KAP üzerinden açıkladı. Bu noktada şirketin hisselerine ortak olan yatırımcılar "2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. İşte, 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi ve pay başı ödenecek tutar…

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

Eczacıbaşı temettü ödemesi son durum gelişmeleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Eczacıbaşı Yatırım Holding, portföyünde ECZYT hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı ödeyeceği net temettü tutarını açıkladı. Bu gelişme sonrası piyasaların takipçileri ve yatırımcılar "2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne kadar ve ne zaman yatacak, hangi tarihte hesaba geçer?" sorularını gündeme taşıdı. İşte 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi hakkında tüm merak edilenler…

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

2023 ECZACIBAŞI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

Eczacıbaşı Yatırım Holding, kar payı dağıtımına ilişkin aldığı Yönetim Kurulu Kararı'nı KAP üzerinden açıkladı.

Buna göre Eczacıbaşı Yatırım Holding, portföyünde ECZYT hissesi bulunduran tüm yatırımcılarına pay başı net 1,71 TL temettü ödeyecek.

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Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

2023 ECZACIBAŞI TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Nisan 2023 olarak açıklanırken, pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 2 Mayıs 2023 olarak belirtildi.

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

Temettü ödemesi kullanıcı hesaplarına "alım gücü" olarak, dağıtımın gerçekleştiği gün yeni 26 Nisan 2023 Çarşamba günü geçecek.

Yatırımcılar dilerse nakit bakiyeyi beklemeden hisse alabilecek. Nakit bakiye ise T+2 iş gününde hesaplara yansıtılacak.

Eczacıbaşı temettü ödeme tarihi belli oldu! 2023 ECZYT Eczacıbaşı temettü ödemesi ne zaman yatacak, kar payı dağıtımı ne kadar?

Son Fiyatına Göre Verimi: 1,34%

Temettü Hak Ediş için Son Tarih: 26 Nisan 2023

Temettü Dağıtım Tarihi: 27 Nisan 2023

Temettü Ödeme Tarihi: 2 Mayıs 2023

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