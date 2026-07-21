Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: Eczacılık bölümüne kaç puanla girilir?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
5
8
8
|9
6
9
8
|30.504
27.550
26.277
23.908
|468,55016
466,27411
488,52526
490,50387
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
12
12
14
|13
14
13
14
|32.197
23.352
22.033
22.447
|466,34019
473,34786
494,76760
492,57600
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
90
120
150
|82
93
123
154
|32.521
35.496
35.566
34.356
|465,94885
454,30482
476,23845
476,66268
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|33.974
33.932
31.274
28.137
|464,15434
456,66056
481,68679
484,73254
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
30
60
60
|21
31
62
62
|34.465
39.027
42.863
42.622
|463,54203
449,38910
467,28225
466,45064
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
120
120
|82
82
123
123
|36.361
41.800
42.983
40.771
|461,23433
445,65644
467,13329
468,66419
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
6
|7
7
7
6
|37.405
34.643
34.213
35.733
|459,96959
455,57667
477,90109
474,93782
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
130
130
|77
77
134
134
|37.783
42.549
42.885
39.880
|459,52658
444,69406
467,25484
469,74871
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
120
120
|62
72
123
123
|38.139
44.962
44.509
44.007
|459,152
441,43522
465,40914
464,78508
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
100
150
150
|88
103
154
154
|39.334
43.621
44.541
42.863
|457,69768
443,20754
465,37212
466,17966
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
9
|10
11
11
9
|39.947
46.226
46.084
46.461
|456,93543
439,86379
463,67916
461,75232
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
100
140
140
|93
103
144
144
|41.247
46.682
46.752
44.990
|455,43487
439,27836
462,89220
463,58761
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
10
10
11
|11
11
11
11
|41.290
47.214
47.076
46.643
|455,3975
438,60810
462,52709
461,56660
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|41.457
45.817
45.908
43.197
|455,20117
440,36430
463,86999
465,79115
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
90
120
120
|82
93
123
123
|41.636
46.639
47.006
43.368
|455,01332
439,34174
462,59837
465,60505
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
11
|12
11
12
11
|41.814
44.456
39.536
36.328
|454,79527
442,10965
471,26328
474,18029
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
9
|11
11
12
9
|42.051
43.475
35.404
32.938
|454,52135
443,42830
476,40848
478,48228
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
60
90
90
|47
62
93
93
|42.574
47.890
47.938
46.471
|453,93797
437,76216
461,56193
461,74373
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Eczacılık Fakültesi
(Ankara) (İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(Ankara) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
70
|62
62
72
72
|42.735
48.133
48.347
47.787
|453,75519
437,47496
461,09934
460,23163
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|45
51
77
62
|42.772
48.447
48.808
46.476
|453,7076
437,07705
460,53916
461,73729
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
13
13
14
|14
14
14
14
|43.209
45.500
40.025
38.451
|453,2361
440,77173
470,66501
471,49141
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
9
|10
11
10
9
|43.357
47.466
46.995
46.797
|453,06779
438,29014
462,61296
461,38312
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
—
|41
41
41
—
|43.888
49.819
51.699
—
|452,45194
435,37357
457,17551
—
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
11
|10
9
9
11
|43.908
48.295
48.692
48.073
|452,43468
437,27469
460,67968
459,90044
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|43.933
49.606
50.465
49.731
|452,41231
435,64827
458,66439
457,93665
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
82
82
|44.272
50.187
51.902
51.196
|452,03859
434,89592
456,92433
456,20644
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|62
62
82
82
|44.440
48.470
49.571
46.824
|451,8538
437,04858
459,66330
461,35175
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
90
90
|52
62
93
93
|44.607
50.727
51.155
49.251
|451,70325
434,26540
457,87390
458,48757
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
90
90
|41
52
93
93
|45.011
51.245
53.212
51.562
|451,26867
433,69200
455,40812
455,76002
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
90
90
|62
82
93
93
|45.083
50.895
50.590
48.299
|451,18127
434,07641
458,53534
459,65315
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|11
11
11
11
|45.116
49.135
50.224
48.884
|451,14204
436,29960
458,95352
458,94745
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
6
|8
8
8
6
|45.229
48.836
49.160
48.191
|451,01688
436,63127
460,15939
459,77454
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
8
10
11
|8
9
11
11
|45.437
50.759
50.942
47.655
|450,79263
434,23381
458,10068
460,40439
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|6
7
6
5
|45.453
48.824
48.671
48.001
|450,77501
436,64624
460,70477
459,97439
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
6
—
—
|6
7
—
—
|45.671
52.275
—
—
|450,52123
432,43502
—
—
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
8
4
6
|7
9
5
6
|45.754
52.711
50.930
48.745
|450,4291
431,88934
458,11595
459,11746
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
8
8
|5
5
9
8
|46.120
51.040
50.489
48.027
|450,0236
433,91325
458,63755
459,94452
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
90
90
|41
41
93
93
|46.238
51.511
53.383
52.589
|449,8973
433,35985
455,20064
454,55272
|AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
72
70
|41
52
74
72
|46.271
52.421
54.528
53.869
|449,86221
432,25044
453,91899
453,10676
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
11
|11
11
12
11
|46.454
51.827
52.412
50.087
|449,66223
432,96395
456,36932
457,51150
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
6
—
—
|6
7
—
—
|46.835
52.465
—
—
|449,27966
432,18704
—
—
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
80
80
|57
90
102
82
|47.454
53.133
52.185
53.064
|448,62111
431,36959
456,62134
453,98747
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Eczacılık Fakültesi
(Ankara) (İSTANBUL) (Devlet )
|Eczacılık
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
6
4
|4
4
7
5
|47.616
50.642
53.676
45.164
|448,41678
434,36128
454,87222
463,37565
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
7
6
|8
8
8
6
|47.842
52.405
53.106
49.682
|448,13507
432,27145
455,56027
457,97801
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|47.844
53.031
54.351
51.466
|448,13367
431,46811
454,11252
455,87849
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
90
90
|41
41
93
93
|48.147
53.765
56.472
54.915
|447,76414
430,60933
451,79630
451,93322
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
102
82
|48.355
54.317
56.493
55.527
|447,53269
429,98407
451,77849
451,21740
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|5
—
—
—
|48.442
…
—
—
|447,45206
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
7
10
12
|6
8
11
12
|48.545
52.734
53.530
49.795
|447,32419
431,85937
455,02872
457,85451
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
80
120
120
|52
82
123
123
|48.698
55.288
57.338
56.228
|447,13613
428,83266
450,89463
450,41694
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
90
90
|79
116
116
93
|48.887
55.911
56.006
52.922
|446,94064
428,09830
452,28262
454,16143
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
90
90
|41
41
93
93
|49.144
54.297
57.561
56.709
|446,65877
430,00868
450,67068
449,86183
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
6
—
—
|6
7
—
—
|49.360
53.449
—
—
|446,4194
430,99254
—
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
7
6
|5
6
8
6
|49.447
51.356
55.066
49.789
|446,32742
433,55952
453,31287
457,86724
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
—
—
|36
36
—
—
|49.600
56.371
—
—
|446,19594
427,55832
—
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
—
|34
51
51
—
|49.720
56.867
58.069
—
|446,05653
427,03463
450,16473
—
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
5
—
|4
4
6
—
|50.174
53.130
55.852
—
|445,57055
431,37583
452,44583
—
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|34
51
51
41
|50.593
56.845
56.192
54.604
|445,14097
427,05829
452,09884
452,30456
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
8
|10
10
11
8
|50.734
53.621
52.622
49.376
|444,97952
430,79767
456,10188
458,34445
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
90
90
|62
82
93
93
|51.327
58.946
59.593
58.174
|444,37422
424,69146
448,51423
448,22741
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
80
|45
51
51
82
|51.361
58.656
59.277
57.154
|444,3404
425,00637
448,85580
449,35402
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|9
9
10
9
|9
9
10
9
|51.757
59.529
58.350
53.688
|443,90908
424,00126
449,85210
453,30392
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
—
—
—
|5
—
—
—
|52.264
…
—
—
|443,38318
—
—
—
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|41
52
82
82
|53.170
60.130
61.281
59.728
|442,44764
423,28511
446,65147
446,49586
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|49
—
—
—
|50
—
—
—
|53.735
…
—
—
|441,83458
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
6
10
9
|5
6
10
9
|53.850
61.424
61.784
65.438
|441,71271
421,84833
446,07192
440,20730
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
8
7
|8
8
8
7
|55.235
61.796
62.312
62.555
|440,17098
421,43125
445,54122
443,27305
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
9
15
13
|12
9
15
13
|56.201
63.181
63.403
66.740
|439,20356
419,85368
444,36130
438,70905
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
32
32
5
|34
32
32
5
|62.057
83.445
68.840
59.893
|433,28793
399,24534
438,56110
446,31912
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
36
36
25
|40
36
36
25
|68.743
75.278
63.995
56.989
|426,77071
407,19574
443,69026
449,54012
|LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
51
51
59
|51
51
51
59
|77.210
92.090
73.466
78.705
|418,93991
391,24750
433,69430
426,07020
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|43
27
—
—
|43
27
—
—
|79.427
82.545
—
—
|416,95051
400,11535
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
42
35
|25
—
26
35
|79.562
Dolmadı
Dolmadı
99.191
|416,83667
Dolmadı
Dolmadı
406,29535
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
46
46
44
|51
46
46
44
|80.028
74.849
67.046
57.040
|416,42047
407,58681
440,45460
449,48163
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
33
—
—
|34
33
—
—
|80.182
76.870
—
—
|416,28407
405,58862
—
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
51
—
—
|42
28
—
—
|83.701
Dolmadı
—
—
|413,12293
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
33
—
—
|34
33
—
—
|85.840
83.529
—
—
|411,16823
399,17432
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
26
18
16
|26
11
18
16
|86.144
Dolmadı
75.601
87.623
|410,88627
Dolmadı
431,56036
417,08930
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
20
—
—
|86.941
Dolmadı
—
—
|410,16551
Dolmadı
—
—
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
49
29
|7
7
24
29
|86.949
96.638
Dolmadı
91.967
|410,15917
387,30106
Dolmadı
413,04365
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|68
—
—
—
|68
—
—
—
|87.833
…
—
—
|409,36675
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
—
—
—
|59
—
—
—
|88.433
…
—
—
|408,84985
—
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
29
—
—
|30
29
—
—
|91.082
95.032
—
—
|406,49237
388,69921
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|68
68
68
59
|68
68
68
59
|92.368
98.844
86.573
80.408
|405,39783
385,36917
421,00115
424,35308
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|25
4
—
—
|93.087
Dolmadı
—
—
|404,81433
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|54
54
54
46
|54
51
54
46
|95.796
Dolmadı
83.805
88.103
|402,55457
Dolmadı
423,63189
416,63060
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
13
5
5
|29
13
5
5
|96.230
79.790
58.339
57.069
|402,21143
402,70765
449,86811
449,45372
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
—
—
—
|42
—
—
—
|99.470
…
—
—
|399,6068
—
—
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
—
—
—
|52
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
32
32
34
|8
21
32
34
|Dolmadı
Dolmadı
82.007
81.066
|Dolmadı
Dolmadı
425,31297
423,70674
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|54
48
48
49
|17
48
48
49
|Dolmadı
88.515
87.982
83.942
|Dolmadı
394,49351
419,59319
420,79325
|BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
21
20
10
|1
12
20
10
|Dolmadı
Dolmadı
95.645
87.443
|Dolmadı
Dolmadı
412,65925
417,28795
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
17
—
—
|16
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
14
16
13
|9
3
16
13
|Dolmadı
Dolmadı
84.922
85.247
|Dolmadı
Dolmadı
422,59581
419,44485
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
—
—
—
|25
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
—
—
—
|37
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|22
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
25
—
—
|19
17
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
42
42
34
|34
27
42
34
|Dolmadı
Dolmadı
98.267
88.797
|Dolmadı
Dolmadı
410,39250
415,95305
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )
|Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|42
51
31
34
|17
21
31
34
|Dolmadı
Dolmadı
86.722
94.825
|Dolmadı
Dolmadı
420,86153
410,35583
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
18
12
11
|16
7
12
11
|Dolmadı
Dolmadı
81.012
81.174
|Dolmadı
Dolmadı
426,27825
423,61266
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
32
|11
22
30
32
|Dolmadı
Dolmadı
93.244
80.002
|Dolmadı
Dolmadı
414,74662
424,73553
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
26
36
29
|—
4
23
29
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
91.162
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
413,78644
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
17
19
14
|—
3
2
13
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
24
30
22
|—
5
23
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı