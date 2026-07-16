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Haberler Fotohaber Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Eczacılık Bölümü Kaç Puan İstiyor?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:23 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 22:25

Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Eczacılık Bölümü Kaç Puan İstiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih maratonu başlıyor. Sağlık sektörünün en prestijli mesleklerinden biri olan Eczacılık fakültelerine girmek isteyen öğrenciler Eczacılık taban puanları ve başarı sıralamalarını yakından takip ediyor. YÖK Atlas verileriyle güncellenen listede devlet ve vakıf üniversitelerinin güncel kabul şartları yer alıyor.

  • ABONE OL
Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Eczacılık Bölümü Kaç Puan İstiyor?

YKS sonuç belgesini alan binlerce aday, geleceklerini şekillendirecek olan 2026 üniversite tercih döneminde gözünü sağlık bilimlerinin gözdesi olan 5 yıllık Eczacılık fakültelerine çevirecek. ÖSYM ve YÖK Atlas sistemi üzerinden yayınlanan güncel verilere göre devlet, vakıf ve burslu programların SAY (Sayısal) puan türündeki tavan ve taban yerleşme sınırları adayların listelerinde ilk sıralarda yer buluyor.

Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Eczacılık Bölümü Kaç Puan İstiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Eczacılık Bölümü Kaç Puan İstiyor?

ECZACILIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
5
8
8		 9
6
9
8		 30.504
27.550
26.277
23.908		 468,55016
466,27411
488,52526
490,50387
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
12
12
14		 13
14
13
14		 32.197
23.352
22.033
22.447		 466,34019
473,34786
494,76760
492,57600
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
90
120
150		 82
93
123
154		 32.521
35.496
35.566
34.356		 465,94885
454,30482
476,23845
476,66268
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 33.974
33.932
31.274
28.137		 464,15434
456,66056
481,68679
484,73254
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
30
60
60		 21
31
62
62		 34.465
39.027
42.863
42.622		 463,54203
449,38910
467,28225
466,45064
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
120
120		 82
82
123
123		 36.361
41.800
42.983
40.771		 461,23433
445,65644
467,13329
468,66419
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
6		 7
7
7
6		 37.405
34.643
34.213
35.733		 459,96959
455,57667
477,90109
474,93782
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
130
130		 77
77
134
134		 37.783
42.549
42.885
39.880		 459,52658
444,69406
467,25484
469,74871
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
120
120		 62
72
123
123		 38.139
44.962
44.509
44.007		 459,152
441,43522
465,40914
464,78508
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
100
150
150		 88
103
154
154		 39.334
43.621
44.541
42.863		 457,69768
443,20754
465,37212
466,17966
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
9		 10
11
11
9		 39.947
46.226
46.084
46.461		 456,93543
439,86379
463,67916
461,75232
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
100
140
140		 93
103
144
144		 41.247
46.682
46.752
44.990		 455,43487
439,27836
462,89220
463,58761
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
10
10
11		 11
11
11
11		 41.290
47.214
47.076
46.643		 455,3975
438,60810
462,52709
461,56660
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 41.457
45.817
45.908
43.197		 455,20117
440,36430
463,86999
465,79115
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
90
120
120		 82
93
123
123		 41.636
46.639
47.006
43.368		 455,01332
439,34174
462,59837
465,60505
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
11		 12
11
12
11		 41.814
44.456
39.536
36.328		 454,79527
442,10965
471,26328
474,18029
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
9		 11
11
12
9		 42.051
43.475
35.404
32.938		 454,52135
443,42830
476,40848
478,48228
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
60
90
90		 47
62
93
93		 42.574
47.890
47.938
46.471		 453,93797
437,76216
461,56193
461,74373
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Eczacılık Fakültesi
(Ankara) (İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(Ankara) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
70		 62
62
72
72		 42.735
48.133
48.347
47.787		 453,75519
437,47496
461,09934
460,23163
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 45
51
77
62		 42.772
48.447
48.808
46.476		 453,7076
437,07705
460,53916
461,73729
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
13
13
14		 14
14
14
14		 43.209
45.500
40.025
38.451		 453,2361
440,77173
470,66501
471,49141
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
9		 10
11
10
9		 43.357
47.466
46.995
46.797		 453,06779
438,29014
462,61296
461,38312
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
 41
41
41
 43.888
49.819
51.699
 452,45194
435,37357
457,17551
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
11		 10
9
9
11		 43.908
48.295
48.692
48.073		 452,43468
437,27469
460,67968
459,90044
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 43.933
49.606
50.465
49.731		 452,41231
435,64827
458,66439
457,93665
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
82
82		 44.272
50.187
51.902
51.196		 452,03859
434,89592
456,92433
456,20644
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Hamidiye Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 62
62
82
82		 44.440
48.470
49.571
46.824		 451,8538
437,04858
459,66330
461,35175
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
90
90		 52
62
93
93		 44.607
50.727
51.155
49.251		 451,70325
434,26540
457,87390
458,48757
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
90
90		 41
52
93
93		 45.011
51.245
53.212
51.562		 451,26867
433,69200
455,40812
455,76002
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
90
90		 62
82
93
93		 45.083
50.895
50.590
48.299		 451,18127
434,07641
458,53534
459,65315
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 11
11
11
11		 45.116
49.135
50.224
48.884		 451,14204
436,29960
458,95352
458,94745
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
6		 8
8
8
6		 45.229
48.836
49.160
48.191		 451,01688
436,63127
460,15939
459,77454
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
8
10
11		 8
9
11
11		 45.437
50.759
50.942
47.655		 450,79263
434,23381
458,10068
460,40439
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 6
7
6
5		 45.453
48.824
48.671
48.001		 450,77501
436,64624
460,70477
459,97439
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
6

 6
7

 45.671
52.275

 450,52123
432,43502
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
8
4
6		 7
9
5
6		 45.754
52.711
50.930
48.745		 450,4291
431,88934
458,11595
459,11746
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
8
8		 5
5
9
8		 46.120
51.040
50.489
48.027		 450,0236
433,91325
458,63755
459,94452
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
90
90		 41
41
93
93		 46.238
51.511
53.383
52.589		 449,8973
433,35985
455,20064
454,55272
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
72
70		 41
52
74
72		 46.271
52.421
54.528
53.869		 449,86221
432,25044
453,91899
453,10676
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
11		 11
11
12
11		 46.454
51.827
52.412
50.087		 449,66223
432,96395
456,36932
457,51150
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
6

 6
7

 46.835
52.465

 449,27966
432,18704
Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Eczacılık Bölümü Kaç Puan İstiyor?
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
80
80		 57
90
102
82		 47.454
53.133
52.185
53.064		 448,62111
431,36959
456,62134
453,98747
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Gülhane Eczacılık Fakültesi
(Ankara) (İSTANBUL) (Devlet )		 Eczacılık
(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
6
4		 4
4
7
5		 47.616
50.642
53.676
45.164		 448,41678
434,36128
454,87222
463,37565
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
7
6		 8
8
8
6		 47.842
52.405
53.106
49.682		 448,13507
432,27145
455,56027
457,97801
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 47.844
53.031
54.351
51.466		 448,13367
431,46811
454,11252
455,87849
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
90
90		 41
41
93
93		 48.147
53.765
56.472
54.915		 447,76414
430,60933
451,79630
451,93322
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
102
82		 48.355
54.317
56.493
55.527		 447,53269
429,98407
451,77849
451,21740
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 5


 48.442


 447,45206
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
7
10
12		 6
8
11
12		 48.545
52.734
53.530
49.795		 447,32419
431,85937
455,02872
457,85451
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
80
120
120		 52
82
123
123		 48.698
55.288
57.338
56.228		 447,13613
428,83266
450,89463
450,41694
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MALATYA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
90
90		 79
116
116
93		 48.887
55.911
56.006
52.922		 446,94064
428,09830
452,28262
454,16143
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
90
90		 41
41
93
93		 49.144
54.297
57.561
56.709		 446,65877
430,00868
450,67068
449,86183
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
6

 6
7

 49.360
53.449

 446,4194
430,99254
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
7
6		 5
6
8
6		 49.447
51.356
55.066
49.789		 446,32742
433,55952
453,31287
457,86724
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(TOKAT) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35

 36
36

 49.600
56.371

 446,19594
427,55832
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
 34
51
51
 49.720
56.867
58.069
 446,05653
427,03463
450,16473
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
5
 4
4
6
 50.174
53.130
55.852
 445,57055
431,37583
452,44583
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 34
51
51
41		 50.593
56.845
56.192
54.604		 445,14097
427,05829
452,09884
452,30456
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
8		 10
10
11
8		 50.734
53.621
52.622
49.376		 444,97952
430,79767
456,10188
458,34445
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
90
90		 62
82
93
93		 51.327
58.946
59.593
58.174		 444,37422
424,69146
448,51423
448,22741
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
80		 45
51
51
82		 51.361
58.656
59.277
57.154		 444,3404
425,00637
448,85580
449,35402
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 9
9
10
9		 9
9
10
9		 51.757
59.529
58.350
53.688		 443,90908
424,00126
449,85210
453,30392
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4


 5


 52.264


 443,38318
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(AĞRI) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 41
52
82
82		 53.170
60.130
61.281
59.728		 442,44764
423,28511
446,65147
446,49586
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 49


 50


 53.735


 441,83458
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
6
10
9		 5
6
10
9		 53.850
61.424
61.784
65.438		 441,71271
421,84833
446,07192
440,20730
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
8
7		 8
8
8
7		 55.235
61.796
62.312
62.555		 440,17098
421,43125
445,54122
443,27305
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
9
15
13		 12
9
15
13		 56.201
63.181
63.403
66.740		 439,20356
419,85368
444,36130
438,70905
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
32
32
5		 34
32
32
5		 62.057
83.445
68.840
59.893		 433,28793
399,24534
438,56110
446,31912
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
36
36
25		 40
36
36
25		 68.743
75.278
63.995
56.989		 426,77071
407,19574
443,69026
449,54012
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
51
51
59		 51
51
51
59		 77.210
92.090
73.466
78.705		 418,93991
391,24750
433,69430
426,07020
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 43
27

 43
27

 79.427
82.545

 416,95051
400,11535
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
42
35		 25

26
35		 79.562
Dolmadı
Dolmadı
99.191		 416,83667
Dolmadı
Dolmadı
406,29535
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
46
46
44		 51
46
46
44		 80.028
74.849
67.046
57.040		 416,42047
407,58681
440,45460
449,48163
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
33

 34
33

 80.182
76.870

 416,28407
405,58862
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
51

 42
28

 83.701
Dolmadı

 413,12293
Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
33

 34
33

 85.840
83.529

 411,16823
399,17432
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
26
18
16		 26
11
18
16		 86.144
Dolmadı
75.601
87.623		 410,88627
Dolmadı
431,56036
417,08930
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
20

 86.941
Dolmadı

 410,16551
Dolmadı
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
49
29		 7
7
24
29		 86.949
96.638
Dolmadı
91.967		 410,15917
387,30106
Dolmadı
413,04365
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 68


 68


 87.833


 409,36675
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59


 59


 88.433


 408,84985
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
29

 30
29

 91.082
95.032

 406,49237
388,69921
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 68
68
68
59		 68
68
68
59		 92.368
98.844
86.573
80.408		 405,39783
385,36917
421,00115
424,35308
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25

 25
4

 93.087
Dolmadı

 404,81433
Dolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 54
54
54
46		 54
51
54
46		 95.796
Dolmadı
83.805
88.103		 402,55457
Dolmadı
423,63189
416,63060
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
13
5
5		 29
13
5
5		 96.230
79.790
58.339
57.069		 402,21143
402,70765
449,86811
449,45372
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42


 42


 99.470


 399,6068
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59


 52


 Dolmadı


 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
32
32
34		 8
21
32
34		 Dolmadı
Dolmadı
82.007
81.066		 Dolmadı
Dolmadı
425,31297
423,70674
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 54
48
48
49		 17
48
48
49		 Dolmadı
88.515
87.982
83.942		 Dolmadı
394,49351
419,59319
420,79325
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
21
20
10		 1
12
20
10		 Dolmadı
Dolmadı
95.645
87.443		 Dolmadı
Dolmadı
412,65925
417,28795
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
17

 16
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
14
16
13		 9
3
16
13		 Dolmadı
Dolmadı
84.922
85.247		 Dolmadı
Dolmadı
422,59581
419,44485
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59


 25


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85


 37


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 22


 8


 Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
25

 19
17

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
42
42
34		 34
27
42
34		 Dolmadı
Dolmadı
98.267
88.797		 Dolmadı
Dolmadı
410,39250
415,95305
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KOCAELİ) (Vakıf )		 Eczacılık
(%25 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 42
51
31
34		 17
21
31
34		 Dolmadı
Dolmadı
86.722
94.825		 Dolmadı
Dolmadı
420,86153
410,35583
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
18
12
11		 16
7
12
11		 Dolmadı
Dolmadı
81.012
81.174		 Dolmadı
Dolmadı
426,27825
423,61266
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
32		 11
22
30
32		 Dolmadı
Dolmadı
93.244
80.002		 Dolmadı
Dolmadı
414,74662
424,73553
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
26
36
29
4
23
29		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
91.162		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
413,78644
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
17
19
14
3
2
13		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
8


Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3


Dolmadı


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(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
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2023
2022		 24
24
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22
5
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20		 Dolmadı
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Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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