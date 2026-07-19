Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|320
320
310
310
|328
328
318
318
|516,36259
516,07446
526,52672
523,79669
|5.118
5.290
5.303
5.159
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
150
150
150
|123
154
154
154
|478,76947
473,27220
494,03364
495,44620
|23.105
23.389
22.516
20.486
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|120
120
115
105
|123
123
118
108
|469,88576
484,53667
512,12592
505,75981
|29.487
17.383
11.627
13.889
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
85
85
85
|52
88
88
88
|466,65787
455,21599
479,83589
467,44732
|31.952
34.888
32.738
41.851
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
130
130
|77
77
134
134
|459,52658
444,69406
467,25484
469,74871
|37.783
42.549
42.885
39.880
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
85
80
80
|72
88
82
82
|453,61217
437,18741
460,94084
447,53047
|42.857
48.351
48.484
58.784
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
80
80
|72
72
82
82
|443,94836
428,38960
452,26759
441,53233
|51.706
55.647
56.026
64.186
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|426,57332
408,10327
432,25562
418,71380
|68.963
74.300
74.887
86.011
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|404,02362
381,54724
394,20675
375,01758
|93.997
103.397
118.015
137.143
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|250
280
280
280
|257
287
289
287
|400,41912
377,69116
401,57628
397,65103
|98.487
108.126
108.710
108.774
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
120
120
|62
62
123
123
|384,9767
356,83852
369,27534
348,54421
|118.207
136.962
154.005
178.511
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
60
60
|28
31
64
62
|382,39732
372,74429
399,10287
407,13454
|121.696
114.414
111.803
98.262
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|82
88
82
82
|380,84818
356,59610
377,96146
327,57349
|123.833
137.339
140.501
220.791
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
100
100
|82
82
104
103
|372,65749
355,29473
383,13888
366,83586
|135.590
139.452
133.084
148.797
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|371,67054
343,43660
348,61555
322,33552
|137.042
159.395
191.575
232.901
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Moda ve Tasarım Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|368,55975
—
—
—
|141.875
…
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|56
70
65
65
|58
72
68
67
|362,82112
342,03723
369,88223
370,56823
|151.096
161.884
153.034
143.329
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|93
98
96
93
|357,29615
330,54404
351,16789
344,09911
|160.641
184.502
186.385
186.766
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyokimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|356,82004
330,24311
347,56148
330,99340
|161.524
185.124
193.739
213.259
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|348,89286
333,75574
355,34179
337,86151
|176.510
177.771
178.309
198.840
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|340,0586
328,94225
350,83607
346,14685
|194.689
188.033
187.064
182.876
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|332,84849
310,40789
331,61106
326,06224
|211.009
233.757
229.992
224.166
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|330,53082
—
—
—
|216.460
…
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|329,81284
311,73859
322,32602
297,48874
|218.235
229.957
254.536
301.383
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
90
120
120
|93
93
123
123
|323,53929
303,51274
316,00658
302,29061
|234.598
253.788
273.041
286.513
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
65
65
|26
26
69
67
|321,9645
297,11487
307,19781
295,33470
|238.858
274.874
301.604
308.427
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|321,30201
306,92444
330,77747
299,33077
|240.688
243.603
232.067
295.581
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|313,18182
299,00307
314,66116
308,18602
|264.246
268.377
277.180
269.473
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Biyokimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|312,14704
314,44242
264,74567
357,95753
|267.429
222.678
502.048
162.397
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
54
52
|311,38416
296,22721
314,18926
295,34306
|269.934
277.858
278.676
308.398
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Deri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
20
|306,84768
295,64622
317,64818
Dolmadı
|284.649
279.894
268.086
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|302,27102
286,68818
302,01891
286,95073
|300.551
313.585
320.170
337.475
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
54
52
|294,43089
281,15883
298,97876
291,03689
|329.954
337.091
331.524
322.836
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
37
36
|286,86058
276,78125
294,49930
282,68082
|362.215
357.328
349.277
353.312
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
50
|67
67
64
52
|277,32149
263,44178
276,78363
261,75201
|408.602
431.307
431.777
449.160
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|26
26
32
31
|275,81841
261,82778
274,21158
259,84087
|416.732
441.625
445.828
459.788
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
45
|47
47
49
47
|273,11241
260,11739
275,81170
262,85069
|431.623
452.991
437.052
443.239
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
30
30
|26
26
32
31
|263,71571
251,91886
258,38430
243,21986
|489.960
514.824
545.501
571.305
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
—
1
—
|242,6785
Dolmadı
243,40530
Dolmadı
|667.384
Dolmadı
669.824
Dolmadı
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|21
37
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
352,79641
347,45263
|Dolmadı
Dolmadı
183.216
180.530
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İstatistik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
229,89852
—
—
|Dolmadı
747.408
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
339,48588
—
—
|Dolmadı
166.709
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Zootekni
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
1
1
1
|Dolmadı
233,12893
217,34651
222,90890
|Dolmadı
707.612
968.061
770.168
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|420,18111
451,16717
439,99271
434,40226
|3.043
3.230
3.354
5.203
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|397,85115
429,67515
421,22921
416,50478
|8.886
9.088
8.356
11.502
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|384,99107
410,50872
370,53471
369,43230
|15.491
21.268
60.417
64.033
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|384,17006
421,01947
408,45283
404,91843
|16.007
13.514
14.997
18.687
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|377,55081
408,61497
394,95770
391,40115
|21.107
22.929
25.976
31.188
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|41
88
84
82
|375,40778
389,78238
378,36008
380,46710
|23.039
45.732
46.926
45.375
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|41
88
84
82
|365,93436
378,99918
365,57785
369,18315
|32.969
64.565
70.567
64.500
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|361,16573
398,10134
370,22219
366,51275
|39.278
34.210
61.005
69.814
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
85
80
80
|77
88
84
82
|355,64859
376,55425
364,73665
365,70453
|47.735
69.444
72.353
71.490
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|41
82
84
82
|353,24659
364,62792
353,84843
355,40152
|51.887
96.695
99.022
95.747
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|352,40769
389,08234
377,31536
374,51119
|53.379
46.828
48.574
54.930
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
73
72
|342,63928
367,87110
355,55451
352,32161
|73.796
88.655
94.430
104.149
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|342,28276
358,48297
337,10294
330,93863
|74.707
113.323
153.351
179.007
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarih
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|1
1
—
—
|341,39324
291,46974
—
—
|76.904
459.864
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|63
60
50
50
|65
62
54
52
|317,29914
340,05725
325,81572
338,13739
|156.478
176.500
200.745
150.315
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
10
10
10
|7
10
11
10
|296,09535
313,40437
279,83028
290,01150
|269.332
307.425
509.762
428.881
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
80
100
100
|52
82
106
103
|412,11091
413,70897
428,76732
428,83915
|18.557
21.552
13.730
18.751
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|384,06732
377,02280
393,45109
390,70140
|51.303
66.637
55.869
74.895
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|41
52
82
82
|381,43887
377,29534
389,21140
389,29425
|55.464
66.150
63.391
77.752
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
—
—
—
|72
—
—
—
|371,58565
—
—
—
|73.681
…
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
100
95
95
|62
103
98
98
|368,2078
351,41162
354,10085
350,83974
|80.628
122.357
148.173
173.749
|EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
95
90
90
|52
98
94
93
|362,61416
349,55187
358,53593
355,53870
|93.067
127.403
135.027
159.585
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
74
72
|329,40575
324,24825
329,03710
330,14098
|195.355
216.013
244.318
249.091
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
54
52
|326,01135
325,99326
333,67688
332,87178
|209.478
208.377
223.431
237.686
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Moda ve Tasarım Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet )
|Moda Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|314,03465
315,79647
323,55106
319,82569
|265.791
256.051
271.110
296.356
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
70
70
|36
41
74
72
|306,79942
297,27189
303,36488
301,23968
|305.863
368.378
389.396
401.731
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|305,07684
299,98785
306,27767
307,53524
|315.981
349.735
369.890
362.721
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
83
82
|299,82387
286,98415
288,56480
286,68676
|349.532
446.376
499.145
506.562
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|47
—
—
—
|299,65938
—
—
—
|350.589
…
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|291,92253
286,80728
280,80735
283,14634
|404.490
447.822
565.126
535.434
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|278,78562
275,73280
262,30107
263,41951
|511.541
545.510
746.237
723.105
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Felsefe
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|272,40911
294,86863
237,48270
292,14345
|569.706
385.731
1.043.677
464.475
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
72
72
|457,63201
465,14816
467,52156
461,60831
|5.276
5.791
7.101
7.256
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
84
82
|444,24932
451,20182
450,37996
443,86059
|7.712
8.432
10.794
10.793
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
63
62
|435,09344
440,74009
442,67586
431,58990
|9.852
10.910
12.823
13.909
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|427,01137
431,98897
434,88265
419,88968
|12.124
13.312
15.239
17.248
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|412,38866
410,06496
418,36779
400,96445
|16.948
20.621
21.054
23.525
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|393,09447
391,96091
393,76034
382,79152
|24.350
27.841
30.940
30.003
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
—
|25
25
25
—
|402,96691
412,60112
415,54588
—
|157.518
157.234
150.130
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|25
—
—
—
|395,48777
—
—
—
|181.758
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|387,51008
384,13819
380,05363
376,12105
|210.366
244.630
265.960
269.312
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
70
70
70
|386,47848
374,50572
375,62664
375,47546
|214.382
283.585
285.044
271.877
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|380,91639
369,36198
363,06857
358,33716
|236.784
306.826
346.849
349.694
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|379,17976
379,48463
388,77253
379,76164
|244.200
262.921
231.410
255.099
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Mekatronik
(Erkek) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
25
25
25
|376,12136
367,38797
368,43474
363,42149
|257.639
316.259
318.940
324.961
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
60
60
60
|375,30133
347,66766
348,85352
344,41092
|261.232
427.192
432.247
428.110
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
65
65
|368,15591
357,38768
352,77609
346,06035
|295.221
368.218
406.878
418.025
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
50
50
50
|362,16204
353,74506
350,64072
328,83814
|326.353
389.212
420.397
534.937
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
66
67
67
|362,14205
346,80338
348,66909
346,54269
|326.474
432.808
433.496
415.115
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|35
—
—
—
|361,69408
—
—
—
|328.915
—
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|357,75537
360,45137
—
—
|350.901
351.518
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|357,73766
356,45761
—
—
|351.012
373.561
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Otonom Sistemler Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|355,29238
346,8749
—
—
|365.385
432.367
—
—
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
80
|353,60508
338,91084
336,34705
328,60757
|375.397
488.849
523.134
536.715
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
72
70
|349,68837
343,53772
337,42419
336,96016
|399.831
455.167
514.806
476.612
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|80
80
80
81
|348,99897
337,54827
335,52901
331,84245
|404.302
499.082
529.568
512.884
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)