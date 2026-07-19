Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

2026 YKS sonuçlarının açıklanması ile başlayacak tercih dönemi ile birlikte üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. Ege Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Böylece Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları adaylar için ön plana çıktı.