Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:41

Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

Ege Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar; güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini merakla araştırıyor. 2026 YKS tercih döneminde bu üniversiteyi hedefleyen öğrenciler için YÖK ve ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler ön plana çıktı. Peki "Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümler için taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl?" İşte detaylar…

  • ABONE OL
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

2026 YKS sonuçlarının açıklanması ile başlayacak tercih dönemi ile birlikte üniversite adaylarının bölüm araştırmaları hız kazandı. Ege Üniversitesi'nin lisans ve ön lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Böylece Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları adaylar için ön plana çıktı.

Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

2026 EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2026 Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

EGE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
EGE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 320
320
310
310		 328
328
318
318		 516,36259
516,07446
526,52672
523,79669		 5.118
5.290
5.303
5.159
EGE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
150
150
150		 123
154
154
154		 478,76947
473,27220
494,03364
495,44620		 23.105
23.389
22.516
20.486
EGE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 120
120
115
105		 123
123
118
108		 469,88576
484,53667
512,12592
505,75981		 29.487
17.383
11.627
13.889
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
85
85
85		 52
88
88
88		 466,65787
455,21599
479,83589
467,44732		 31.952
34.888
32.738
41.851
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
130
130		 77
77
134
134		 459,52658
444,69406
467,25484
469,74871		 37.783
42.549
42.885
39.880
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
85
80
80		 72
88
82
82		 453,61217
437,18741
460,94084
447,53047		 42.857
48.351
48.484
58.784
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
80
80		 72
72
82
82		 443,94836
428,38960
452,26759
441,53233		 51.706
55.647
56.026
64.186
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 426,57332
408,10327
432,25562
418,71380		 68.963
74.300
74.887
86.011
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 404,02362
381,54724
394,20675
375,01758		 93.997
103.397
118.015
137.143
EGE ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 250
280
280
280		 257
287
289
287		 400,41912
377,69116
401,57628
397,65103		 98.487
108.126
108.710
108.774
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
120
120		 62
62
123
123		 384,9767
356,83852
369,27534
348,54421		 118.207
136.962
154.005
178.511
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
60
60		 28
31
64
62		 382,39732
372,74429
399,10287
407,13454		 121.696
114.414
111.803
98.262
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 82
88
82
82		 380,84818
356,59610
377,96146
327,57349		 123.833
137.339
140.501
220.791
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
100
100		 82
82
104
103		 372,65749
355,29473
383,13888
366,83586		 135.590
139.452
133.084
148.797
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 371,67054
343,43660
348,61555
322,33552		 137.042
159.395
191.575
232.901
EGE ÜNİVERSİTESİ
Moda ve Tasarım Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 368,55975


 141.875
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 56
70
65
65		 58
72
68
67		 362,82112
342,03723
369,88223
370,56823		 151.096
161.884
153.034
143.329
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 93
98
96
93		 357,29615
330,54404
351,16789
344,09911		 160.641
184.502
186.385
186.766
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyokimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 356,82004
330,24311
347,56148
330,99340		 161.524
185.124
193.739
213.259
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tekstil Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 348,89286
333,75574
355,34179
337,86151		 176.510
177.771
178.309
198.840
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 340,0586
328,94225
350,83607
346,14685		 194.689
188.033
187.064
182.876
EGE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 332,84849
310,40789
331,61106
326,06224		 211.009
233.757
229.992
224.166
EGE ÜNİVERSİTESİ
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 330,53082


 216.460
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 329,81284
311,73859
322,32602
297,48874		 218.235
229.957
254.536
301.383
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
90
120
120		 93
93
123
123		 323,53929
303,51274
316,00658
302,29061		 234.598
253.788
273.041
286.513
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
65
65		 26
26
69
67		 321,9645
297,11487
307,19781
295,33470		 238.858
274.874
301.604
308.427
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 321,30201
306,92444
330,77747
299,33077		 240.688
243.603
232.067
295.581
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 313,18182
299,00307
314,66116
308,18602		 264.246
268.377
277.180
269.473
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Biyokimya
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 312,14704
314,44242
264,74567
357,95753		 267.429
222.678
502.048
162.397
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
54
52		 311,38416
296,22721
314,18926
295,34306		 269.934
277.858
278.676
308.398
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Deri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
20		 306,84768
295,64622
317,64818
Dolmadı		 284.649
279.894
268.086
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 302,27102
286,68818
302,01891
286,95073		 300.551
313.585
320.170
337.475
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
54
52		 294,43089
281,15883
298,97876
291,03689		 329.954
337.091
331.524
322.836
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
37
36		 286,86058
276,78125
294,49930
282,68082		 362.215
357.328
349.277
353.312
EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
50		 67
67
64
52		 277,32149
263,44178
276,78363
261,75201		 408.602
431.307
431.777
449.160
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 26
26
32
31		 275,81841
261,82778
274,21158
259,84087		 416.732
441.625
445.828
459.788
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
45		 47
47
49
47		 273,11241
260,11739
275,81170
262,85069		 431.623
452.991
437.052
443.239
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Süt Teknolojisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
30
30		 26
26
32
31		 263,71571
251,91886
258,38430
243,21986		 489.960
514.824
545.501
571.305
EGE ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1

1
 242,6785
Dolmadı
243,40530
Dolmadı		 667.384
Dolmadı
669.824
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 21
37
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
352,79641
347,45263		 Dolmadı
Dolmadı
183.216
180.530
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İstatistik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

 Dolmadı
229,89852

 Dolmadı
747.408
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(UOLP-Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
1

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
EGE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1

 Dolmadı
339,48588

 Dolmadı
166.709
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Zootekni
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1
1
1
1		 Dolmadı
233,12893
217,34651
222,90890		 Dolmadı
707.612
968.061
770.168
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 420,18111
451,16717
439,99271
434,40226		 3.043
3.230
3.354
5.203
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 397,85115
429,67515
421,22921
416,50478		 8.886
9.088
8.356
11.502
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 384,99107
410,50872
370,53471
369,43230		 15.491
21.268
60.417
64.033
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 384,17006
421,01947
408,45283
404,91843		 16.007
13.514
14.997
18.687
EGE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 377,55081
408,61497
394,95770
391,40115		 21.107
22.929
25.976
31.188
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 41
88
84
82		 375,40778
389,78238
378,36008
380,46710		 23.039
45.732
46.926
45.375
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 41
88
84
82		 365,93436
378,99918
365,57785
369,18315		 32.969
64.565
70.567
64.500
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 361,16573
398,10134
370,22219
366,51275		 39.278
34.210
61.005
69.814
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
85
80
80		 77
88
84
82		 355,64859
376,55425
364,73665
365,70453		 47.735
69.444
72.353
71.490
EGE ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 41
82
84
82		 353,24659
364,62792
353,84843
355,40152		 51.887
96.695
99.022
95.747
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 352,40769
389,08234
377,31536
374,51119		 53.379
46.828
48.574
54.930
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
73
72		 342,63928
367,87110
355,55451
352,32161		 73.796
88.655
94.430
104.149
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 342,28276
358,48297
337,10294
330,93863		 74.707
113.323
153.351
179.007
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarih
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1
1

 1
1

 341,39324
291,46974

 76.904
459.864
EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 63
60
50
50		 65
62
54
52		 317,29914
340,05725
325,81572
338,13739		 156.478
176.500
200.745
150.315
EGE ÜNİVERSİTESİ
Birgivi İlahiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
10
10
10		 7
10
11
10		 296,09535
313,40437
279,83028
290,01150		 269.332
307.425
509.762
428.881
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
80
100
100		 52
82
106
103		 412,11091
413,70897
428,76732
428,83915		 18.557
21.552
13.730
18.751
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 384,06732
377,02280
393,45109
390,70140		 51.303
66.637
55.869
74.895
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 41
52
82
82		 381,43887
377,29534
389,21140
389,29425		 55.464
66.150
63.391
77.752
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70


 72


 371,58565


 73.681
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
100
95
95		 62
103
98
98		 368,2078
351,41162
354,10085
350,83974		 80.628
122.357
148.173
173.749
EGE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
95
90
90		 52
98
94
93		 362,61416
349,55187
358,53593
355,53870		 93.067
127.403
135.027
159.585
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
74
72		 329,40575
324,24825
329,03710
330,14098		 195.355
216.013
244.318
249.091
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
54
52		 326,01135
325,99326
333,67688
332,87178		 209.478
208.377
223.431
237.686
EGE ÜNİVERSİTESİ
Moda ve Tasarım Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet )		 Moda Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 314,03465
315,79647
323,55106
319,82569		 265.791
256.051
271.110
296.356
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
70
70		 36
41
74
72		 306,79942
297,27189
303,36488
301,23968		 305.863
368.378
389.396
401.731
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 305,07684
299,98785
306,27767
307,53524		 315.981
349.735
369.890
362.721
EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
83
82		 299,82387
286,98415
288,56480
286,68676		 349.532
446.376
499.145
506.562
EGE ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45


 47


 299,65938


 350.589
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Klasik Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 291,92253
286,80728
280,80735
283,14634		 404.490
447.822
565.126
535.434
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 278,78562
275,73280
262,30107
263,41951		 511.541
545.510
746.237
723.105
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Felsefe
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 272,40911
294,86863
237,48270
292,14345		 569.706
385.731
1.043.677
464.475
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
72
72		 457,63201
465,14816
467,52156
461,60831		 5.276
5.791
7.101
7.256
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
84
82		 444,24932
451,20182
450,37996
443,86059		 7.712
8.432
10.794
10.793
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
63
62		 435,09344
440,74009
442,67586
431,58990		 9.852
10.910
12.823
13.909
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 427,01137
431,98897
434,88265
419,88968		 12.124
13.312
15.239
17.248
EGE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 412,38866
410,06496
418,36779
400,96445		 16.948
20.621
21.054
23.525
EGE ÜNİVERSİTESİ
Çeşme Turizm Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 393,09447
391,96091
393,76034
382,79152		 24.350
27.841
30.940
30.003
Ege Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK ile Ege Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan?

EGE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
EGE ÜNİVERSİTESİ
Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
 25
25
25
 402,96691
412,60112
415,54588
 157.518
157.234
150.130
EGE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Uçak Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25


 25


 395,48777


 181.758
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 387,51008
384,13819
380,05363
376,12105		 210.366
244.630
265.960
269.312
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
70
70
70		 386,47848
374,50572
375,62664
375,47546		 214.382
283.585
285.044
271.877
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 380,91639
369,36198
363,06857
358,33716		 236.784
306.826
346.849
349.694
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 379,17976
379,48463
388,77253
379,76164		 244.200
262.921
231.410
255.099
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Mekatronik
(Erkek) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
25
25
25		 376,12136
367,38797
368,43474
363,42149		 257.639
316.259
318.940
324.961
EGE ÜNİVERSİTESİ
Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
60
60
60		 375,30133
347,66766
348,85352
344,41092		 261.232
427.192
432.247
428.110
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
65
65		 368,15591
357,38768
352,77609
346,06035		 295.221
368.218
406.878
418.025
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
50
50
50		 362,16204
353,74506
350,64072
328,83814		 326.353
389.212
420.397
534.937
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
66
67
67		 362,14205
346,80338
348,66909
346,54269		 326.474
432.808
433.496
415.115
EGE ÜNİVERSİTESİ
Havacılık Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35


 35


 361,69408


 328.915
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 357,75537
360,45137

 350.901
351.518
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 357,73766
356,45761

 351.012
373.561
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Otonom Sistemler Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 355,29238
346,8749

 365.385
432.367
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
80		 353,60508
338,91084
336,34705
328,60757		 375.397
488.849
523.134
536.715
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
72
70		 349,68837
343,53772
337,42419
336,96016		 399.831
455.167
514.806
476.612
EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 80
80
80
81		 348,99897
337,54827
335,52901
331,84245		 404.302
499.082
529.568
512.884
EGE ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İZMİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)