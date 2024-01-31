EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)