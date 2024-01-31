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Haberler Fotohaber EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:41

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 10 bin 102 personel için kadro yayımlandı. İlana çıkan kadrolara 3. ve 9. dereceden polis memuru için polis alımı gerçekleşecek. Bakan Yerlikaya konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda müjdeyi verdi. EGM merkez ve taşra teşkilatlarında bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak personellerin kontenjan bilgileri ve şartları belli oldu. EGM 10 BİN 102 personel alım ilanının detayları merak ediliyor. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Polis alımını bekleyen binlerce genç için müjde Bakan Yerlikaya'dan geldi. Polis Akademisi bünyesinde 10 bin polis alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ilana dair detaylar

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

BAKAN YERLİKAYA'DAN MÜJDE

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadesinde bulundu.

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EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

10 BİN POLİS ALIMI KONTENJANLARI

Açılacak kadro ve kontenjanlar şöyle sıralandı:

Merkez Teşkilatı: 500 polis memuru,
Başmüfettiş: 90,
Merkez Emniyet Müdürü: 10,
Taşra Teşkilatı: 9 bin 500,
Moral Eğitim Merkezi Müdürü,
Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis alımı başvuru süreciyle ilgili olarak detaylar henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda yer vereceğiz.

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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