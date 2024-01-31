Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
11:41
EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI ||Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 10 bin 102 personel için kadro yayımlandı. İlana çıkan kadrolara 3. ve 9. dereceden polis memuru için polis alımı gerçekleşecek. Bakan Yerlikaya konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda müjdeyi verdi. EGM merkez ve taşra teşkilatlarında bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak personellerin kontenjan bilgileri ve şartları belli oldu. EGM 10 BİN 102 personel alım ilanının detayları merak ediliyor. Peki, Polis alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar