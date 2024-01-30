Giriş Tarihi: 30.01.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
17:33
EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?
EGM polis alımı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği bildirilmişti. 2024 polis alımı ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelmişti. Şimdi binlerce aday yeni polis alımı şartları için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, şartları neler? İşte detaylar…