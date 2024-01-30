EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Karara göre EGM merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü; taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, şartları neler? İşte EGM polis alımı başvuru tarihleri ve şartları.