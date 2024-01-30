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Haberler Fotohaber EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 17:33

EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

EGM polis alımı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği bildirilmişti. 2024 polis alımı ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelmişti. Şimdi binlerce aday yeni polis alımı şartları için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, şartları neler? İşte detaylar…

EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 kadro ihdas edildiği duyurulmuştu. Karara göre EGM merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü; taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, şartları neler? İşte EGM polis alımı başvuru tarihleri ve şartları.

EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin 102 personel için kadro ihdas edildiği bildirildi.

Kararnameye göre merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için ise 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı kontenjanı ayrıldı.

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EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Yakın zamanda 10.000 polis alımıyla ilgili bir duyuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis alımı başvuru tarihleri ve diğer detayları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

EGM polis alımı 2024 son durum: 10 bin polis alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları neler?

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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