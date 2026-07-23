Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin hükümlerin üç kez ihlal edilmesi de iptal nedenleri arasında sayılıyor. Aday sürücü belgesi iptal edilenler, tekrar belge alabilmek için sürücü kurslarına devam edecek ve sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Bu kişilerin kursa başlayabilmesi için psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmesi, sürücülüğe engel hali bulunmadığını belgelemesi gerekecek.