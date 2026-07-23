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Haberler Fotohaber Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:12 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:17

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

Sürücü adaylarını ve aktif sürücüleri ilgilendiren yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından trafik denetimlerinde sıkı bir şekilde uygulanmaya başlanacak. Pek çok sürücünün merak ettiği Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor? sorularının yanıtları netleşti.

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Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen yeni trafik ve sürücü belgesi düzenlemesiyle birlikte ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni maddeler kapsamında, belirlenen ihlalleri yapan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak ya da sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

BU İHLALLERİ YAPANLARIN EHLİYETLERİ İPTAL EDİLECEK

Buna göre ilk kez sürücü belgesi alanlar ile belgesi iptal edildikten sonra yeniden almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü sayılacak. Aday sürücülük süresi içinde bazı ihlallerin üç kez tekrarlanması halinde belge iptal edilecek. Bu ihlaller arasında sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren durumlar, 75 ceza puanının aşılması ve araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanımı bulunuyor.

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Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ve koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin hükümlerin üç kez ihlal edilmesi de iptal nedenleri arasında sayılıyor. Aday sürücü belgesi iptal edilenler, tekrar belge alabilmek için sürücü kurslarına devam edecek ve sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası alacak. Bu kişilerin kursa başlayabilmesi için psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçmesi, sürücülüğe engel hali bulunmadığını belgelemesi gerekecek.

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

Kanun kapsamındaki idari para cezalarının tamamen ödenmiş olması ve varsa bekleme sürelerinin tamamlanmış olması da şart koşuluyor. İptal işlemleri, Kanun'da yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca yürütülecek. Kanun teklifinin kalan maddelerinin de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

ADAY SÜRÜCÜLER İÇİN KRİTİK UYARI: STAJYER EHLİYET İPTAL ŞARTLARI

Yeni yasayla birlikte stajyer (aday) sürücülere yönelik denetimler de sıkılaştırıldı. 2 yıllık aday sürücülük döneminde:

75 ceza puanına ulaşılması,

Kırmızı ışık ihlalinin 3 kez tekrarlanması,

Hız sınırlarının 3 kez ihlal edilmesi,

Alkollü olarak araç kullanılması durumlarında aday sürücülerin belgeleri iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden sürücü kursuna kaydolması ve tüm sınav süreçlerini baştan tamamlaması gerekecek.

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

EHLİYETİ İPTAL EDİLEN YENİDEN KURSLARA YAZILACAK

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Buna göre aday sürücüler:

Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak,
Teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek,
Psikoteknik değerlendirmeden geçecek,
Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak,
Tüm trafik cezalarını ödeyecek,
Varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı, Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacak.

Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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