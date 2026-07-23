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Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 16:17
Ehliyet düzenlemesi TBMM’den geçti! Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor?
Sürücü adaylarını ve aktif sürücüleri ilgilendiren yasal düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından trafik denetimlerinde sıkı bir şekilde uygulanmaya başlanacak. Pek çok sürücünün merak ettiği Ehliyet hangi durumlarda iptal edilir, yeni yasa neleri kapsıyor? sorularının yanıtları netleşti.