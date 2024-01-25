Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Ehliyetinizi yenilemek için başvuru yapmak istiyorsanız bunu online olarak e-Devlet ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Eski sürücü belgesini yenilemek isteyenler için süre İçişleri Bakanlığı tarafınca son başvuru tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Belirlenen bu tarihe kadar eski ehliyetler geçerli sayılacak ama söz konusu tarihten sonra eski sürücü belgesi geçerli sayılmayacak. Bu nedenle vatandaşlar eski tip ehliyetlerini bir an önce yenilemek için e-devlet NVİ üzerinden ehliyet yenileme başvurularını nasıl yapabileceklerini araştırıyorlar.