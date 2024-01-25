Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:46
Eski tip ehliyete sahip vatandaşlar yenileme süresi dolmadan gerekli işlemleri yapmak için E-Devlet ve NVİ ile ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır araştırmasını arama motorları üzerinden yapıyor. 31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetinizi yenilemezseniz belgeniz geçersiz sayılıp idari para ceza işlemi uygulanacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden internet sitesi veya telefon ile alınıyor. İnternet üzerinden adım adım ilerleyerek ehliyet yenilme randevu alma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet ve NVİ ile ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? İşte tüm detaylar…