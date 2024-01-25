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Haberler Fotohaber Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:46

Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Eski tip ehliyete sahip vatandaşlar yenileme süresi dolmadan gerekli işlemleri yapmak için E-Devlet ve NVİ ile ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır araştırmasını arama motorları üzerinden yapıyor. 31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetinizi yenilemezseniz belgeniz geçersiz sayılıp idari para ceza işlemi uygulanacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden internet sitesi veya telefon ile alınıyor. İnternet üzerinden adım adım ilerleyerek ehliyet yenilme randevu alma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet ve NVİ ile ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Ehliyetinizi yenilemek için başvuru yapmak istiyorsanız bunu online olarak e-Devlet ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden yapabilirsiniz. Eski sürücü belgesini yenilemek isteyenler için süre İçişleri Bakanlığı tarafınca son başvuru tarihi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Belirlenen bu tarihe kadar eski ehliyetler geçerli sayılacak ama söz konusu tarihten sonra eski sürücü belgesi geçerli sayılmayacak. Bu nedenle vatandaşlar eski tip ehliyetlerini bir an önce yenilemek için e-devlet NVİ üzerinden ehliyet yenileme başvurularını nasıl yapabileceklerini araştırıyorlar.

Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Ehliyet Yenileme Randevu Alma

Ehliyet sahiplerinin 2024 yıllarında ehliyet yenileme işlemleri, nasıl yapılır sorusu araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2016 öncesi eski tip ehliyet kullananlar, belirtilen tarihe kadar sürücü belgelerini yeniletmek durumunda. 31 Aralık 2024 tarihi sonuna kadar eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi gerekli yoksa eski sistemdeki sürücü belgesi geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.

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Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular aşağıdaki link üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabiliyor. Gerekli ödemeler ve evraklar hazırlandıktan sonra sırasıyla adım adım işlemler vatandaşlar tarafından yapılabilir.

Ehliyet Yenileme Randevu Ekranı İçin Tıklayınız

Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

  • İlk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr sayfasına gidin.
  • Ardından çıkan sütunlar arasında ikinci seçenek olan 'sürücü belgesi' sekmesine tıklayın. Önünüze çıkan bilgi notunu okuduktan sonra 'kabul ediyorum' seçeneğine tıklayarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
  • Karşınıza sizin bilgilerinizi isteyen bir sayfa çıkacak, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.
  • Sitenin size gösterdiği güvenlik kodunu hatasız şekilde girdikten sonra 'devam et' butonuna basın.
Ehliyet Yenileme Randevu Alma - E-Devlet ve NVİ ile Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?
  • Randevu almak istediğiniz il ve ilçeyi seçtikten sonra ileri butonuna tıkladıktan sonra işlem yapmak istediğiniz kişiyi seçiyorsunuz.
  • İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçtikten sonra size uygun bir randevu saatini seçin ve tekrardan ileri butonuna basın.
  • Son işlem sekmesi olarak kayıtlı cep telefonunuza gelen onay kodunu yazın ve ileri seçeneğine tıklayın.
  • Bu işlemlerinizin ardından randevunuz başarıyla oluşturulmuş olacaktır.
  • Randevu bilgilerinizi teyit amaçlı kontrol etmek isterseniz detaylı bilgiler telefonunuza SMS olarak gelecektir.
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